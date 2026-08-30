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Irán ataca bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de la isla Larak

En un comunicado publicado por varias agencias iraníes, la Guardia Revolucionaria dijo haber lanzado esta operación combinando misiles y drones contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein causando "grandes daños"

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 18:38 -
  • Agencia EFE
Irán ataca bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de la isla Larak

Un portavoz de este cuerpo de élite aseguró que la "agresión terrorista" de la Casa Blanca sería "castigada".

Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber atacado la madrugada de este lunes dos bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak, realizado horas antes.

En un comunicado publicado por varias agencias iraníes, la Guardia Revolucionaria dijo haber lanzado esta operación combinando misiles y drones contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein causando "grandes daños", sin que haya trascendido el impacto contra dichos objetivos.

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Este ataque es la respuesta al bombardeo previo realizado por Estados Unidos sobre la isla iraní de Lark, que se encuentra en el estrecho de Ormuz, para destruir cohetes que tenían cargadas minas marinas y que iban a ser dispuestas en ese paso estratégico, según fuentes del Ejército estadounidense a varios medios locales.

Según la Guardia Revolucionaria, el ataque de Washington, que supone el primero contra objetivos iraníes en más de un mes, dejó heridos y víctimas mortales, sin precisar cifras.

Un portavoz de este cuerpo de élite aseguró que la "agresión terrorista" de la Casa Blanca sería "castigada".

Varios medios estadounidenses, como Axios y Fox News, aseguraron que los ataques sobre Jordania fueron interceptados por el Ejército norteamericano.

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