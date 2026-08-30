Trump anuncia que Estados Unidos llenará sus reservas con petróleo venezolano

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el petróleo venezolano comenzará a reponer las reservas estratégicas de crudo de su país "muy pronto" en referencia al acuerdo firmado entre ambos países para que empresas estadounidenses se hagan con el control de una quinta parte de las reservas probadas del país caribeño.

"Una de las cosas que haré con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, debido al inepto Joe Biden, prácticamente han quedado vacías. El proceso de llenado completo comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social haciendo referencia a su predecesor en el cargo.

Las reservas estratégicas estadounidenses se han visto enormemente reducidas debido a la guerra iniciada en febrero por Washington contra Irán.