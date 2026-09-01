Víctima de apuñalamiento en Times Square trabajaba para Bank of America

Nueva York. La mujer que murió el pasado lunes en Nueva York tras ser apuñalada en un acto aleatorio en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America, confirmó la institución bancaria.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos”, indicó el banco en un comunicado enviado a EFE.

“Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos”, agrega la nota. Erin Piacenti, de 32 años, ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York y fue apuñalada en el abdomen por Pamela Cisneros, muriendo poco después en un hospital de la ciudad.