Rubio dice que "EEUU y China tienen que dialogar" pese a "importantes discrepancias"

Naciones Unidas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este miércoles que su país y China tienen "la obligación de interactuar y hablar al más alto nivel" pese a "importantes discrepancias", en vísperas de la reunión que mantendrán en Washington los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. "EE.UU. y China son las dos mayores economías del mundo y dos de las principales potencias militares. La relación entre ambos será determinante para el siglo XXI, tenemos la obligación de interactuar y hablar al más alto nivel", señaló en una rueda de prensa en Nueva York. Rubio reconoció "importantes discrepancias", especialmente en materia de comercio y, sobre la venta en suspenso de armas a Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín, aseguró que EE.UU. ya completó en diciembre "la mayor operación de venta de armamento a la isla hasta ese momento".

Se espera que Xi insista en que Trump limite el suministro estadounidense de armas a la isla, cuya anexión China no descarta lograr por la fuerza. Desde la última reunión con el líder chino, Trump tiene paralizado un paquete de armamento para la isla, algo que considera una "moneda de cambio" para negociar otros asuntos con el líder chino. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Washington no reconoce la independencia formal de la isla, aunque mantiene el compromiso de proporcionarle los medios para defenderse.