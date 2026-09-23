Rubio afirma que EEUU sigue dispuesto a negociar con Irán tras descartar "grandes avances"

Nueva York, Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que la Administración de Donald Trump sigue dispuesta a negociar con Irán pese a no conseguir grandes avances en la reunión que mantuvieron el martes. "Lo que ocurrió ayer fue positivo en ese sentido, pero, en última instancia, ya sabes, no quiero presentar esto erróneamente como un gran avance", declaró Rubio en una rueda de prensa desde Nueva York, en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló como "significativo" que "al menos" se mantuviera una conversación. Rubio se refirió así al encuentro entre la delegación iraní que viajó para participar en la ONU y los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. El presidente de EE.UU., Donald Trump, explicó este martes que el encuentro duró tres horas y aseguró que se produciría otro "en un futuro próximo": "Fue una reunión muy buena. No puedo imaginar por qué no querrían (un acuerdo)". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante su intervención ante la Asamblea General, Trump planteó que debe tomar "una gran decisión": "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?".