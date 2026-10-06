Trump dice que hablará "muy pronto" por teléfono con Putin sobre la peste neumónica rusa

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que tiene programada "muy pronto" una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para hablar sobre el brote de peste neumónica en Rusia. Sobre los reportes de peste en Rusia, Trump afirmó, durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, que ambos países mantienen "conversaciones muy profundas" y que probablemente podrán informar sobre ellas este miércoles. El mandatario detalló que tiene programada una llamada telefónica con Putin para abordar el brote, aunque no precisó la fecha en la que se producirá.

Previamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a EFE que funcionarios estadounidenses han estado en contacto con el Gobierno ruso, incluidos expertos en salud de esa agencia, desde la semana pasada. Según medios locales rusos, la semana pasada (aparentemente en la noche entre el 1 y el 2 de octubre) murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió de peste neumónica, provocada por una bacteria llamada 'Yersinia pestis', en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.