  1. Inicio
  2. · Mundo

Alcalde de San Diego exige a Trump que se disculpe por decir que Irán podría eliminar la ciudad

Las declaraciones originaron una oleada de críticas contra el mandatario especialmente en San Diego, que acoge a una de las bases militares estadounidenses

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 14:04 -
  • Agencia EFE
Alcalde de San Diego exige a Trump que se disculpe por decir que Irán podría eliminar la ciudad

El alcalde comentó que los habitantes de San Diego merecen un presidente que valore sus vidas, honre el servicio y el sacrificio de nuestras familias militares.

 Foto: archivo

Los Ángeles, Estados Unidos. El alcalde de San Diego (California), el demócrata Todd Gloria, exigió este martes al presidente de EE.UU., Donald Trump, una disculpa, después de que declarara que Irán puede "destruir" a Los Ángeles y San Diego "como pequeño precio a pagar" en el conflicto con dicho país.

"El presidente Trump debería retractarse de estas declaraciones y pedir disculpas a la gente de San Diego", afirmó Gloria en un comunicado.

Trump hizo estas declaraciones el lunes durante un mitin en Grand Island, Nebraska, en apoyo a la campaña del senador Pete Ricketts de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre; allí expresó su deseo de ver una victoria en el conflicto con Irán y sugirió que ese país podría eliminar a San Diego y Los Ángeles si desarrollara armas nucleares.

Trump desata críticas por decir que Irán puede destruir Los Ángeles o San Diego

"Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener seguro a nuestro país", dijo Trump.

"Que eliminen Los Ángeles, que eliminen San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar, y todo terminará muy pronto", continuó.

Las declaraciones originaron una oleada de críticas contra el mandatario especialmente en San Diego, que acoge a una de las bases militares estadounidenses y entrenamiento anfibio más grande del país.

Trump arremete contra Fox News y la acusa de cubrir más a los demócratas

"Los habitantes de San Diego merecen un presidente que valore sus vidas, honre el servicio y el sacrificio de nuestras familias militares y se tome en serio su responsabilidad como comandante en jefe", añadió el alcalde.

La Casa Blanca ha salido al paso, el director de comunicaciones, Steven Cheung, dijo en su cuenta de X que el mandatario estaba "señalando claramente" que las ciudades de EE.UU. habrían estado amenazadas si no se hubiera detenido a un Irán con capacidad nuclear.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias