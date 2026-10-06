Alcalde de San Diego exige a Trump que se disculpe por decir que Irán podría eliminar la ciudad

Los Ángeles, Estados Unidos. El alcalde de San Diego (California), el demócrata Todd Gloria, exigió este martes al presidente de EE.UU., Donald Trump, una disculpa, después de que declarara que Irán puede "destruir" a Los Ángeles y San Diego "como pequeño precio a pagar" en el conflicto con dicho país.

"El presidente Trump debería retractarse de estas declaraciones y pedir disculpas a la gente de San Diego", afirmó Gloria en un comunicado.

Trump hizo estas declaraciones el lunes durante un mitin en Grand Island, Nebraska, en apoyo a la campaña del senador Pete Ricketts de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre; allí expresó su deseo de ver una victoria en el conflicto con Irán y sugirió que ese país podría eliminar a San Diego y Los Ángeles si desarrollara armas nucleares.