Alcalde de San Diego exige a Trump que se disculpe por decir que Irán podría eliminar la ciudad

Los Ángeles, Estados Unidos. El alcalde de San Diego (California), el demócrata Todd Gloria, exigió este martes al presidente de EE.UU., Donald Trump, una disculpa, después de que declarara que Irán puede "destruir" a Los Ángeles y San Diego "como pequeño precio a pagar" en el conflicto con dicho país.
"El presidente Trump debería retractarse de estas declaraciones y pedir disculpas a la gente de San Diego", afirmó Gloria en un comunicado.
Trump hizo estas declaraciones el lunes durante un mitin en Grand Island, Nebraska, en apoyo a la campaña del senador Pete Ricketts de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre; allí expresó su deseo de ver una victoria en el conflicto con Irán y sugirió que ese país podría eliminar a San Diego y Los Ángeles si desarrollara armas nucleares.
"Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener seguro a nuestro país", dijo Trump.
"Que eliminen Los Ángeles, que eliminen San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar, y todo terminará muy pronto", continuó.
Las declaraciones originaron una oleada de críticas contra el mandatario especialmente en San Diego, que acoge a una de las bases militares estadounidenses y entrenamiento anfibio más grande del país.
"Los habitantes de San Diego merecen un presidente que valore sus vidas, honre el servicio y el sacrificio de nuestras familias militares y se tome en serio su responsabilidad como comandante en jefe", añadió el alcalde.
La Casa Blanca ha salido al paso, el director de comunicaciones, Steven Cheung, dijo en su cuenta de X que el mandatario estaba "señalando claramente" que las ciudades de EE.UU. habrían estado amenazadas si no se hubiera detenido a un Irán con capacidad nuclear.