Hondureño se declara culpable en EEUU y es sentenciado a 30 meses de cárcel

Luisiana, Estados Unidos. Un hondureño de 42 años fue sentenciado a 30 meses de prisión federal en Estados Unidos luego de ser localizado en Lake Charles, Luisiana, tras haber regresado al país sin autorización después de varias deportaciones. El condenado fue identificado como David Joel Hernández Sánchez, quien recibió la sentencia del juez de distrito James D. Cain Jr. por el delito de "reingreso ilegal de un extranjero deportado", informó la Fiscalía del Distrito Oeste de Luisiana.

De acuerdo con el expediente citado por las autoridades, Hernández-Sánchez fue localizado el 30 de marzo en Lake Charles. El hombre ya había sido expulsado de Estados Unidos en varias ocasiones y, además, contaba con antecedentes penales por abuso sexual de una menor. La acusación federal avanzó hasta una declaración de culpabilidad. El 17 de junio, Hernández Sánchez admitió ante el tribunal que había vuelto a ingresar a territorio estadounidense sin contar con autorización legal, lo que posteriormente derivó en la condena de 30 meses de prisión. Tras conocerse la sentencia, el fiscal federal Zachary A. Keller sostuvo que las penas serán severas para quienes permanezcan o regresen a Estados Unidos de manera irregular después de haber sido deportados, especialmente cuando tienen antecedentes por delitos graves. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse