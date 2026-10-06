Hondureño se declara culpable en EEUU y es sentenciado a 30 meses de cárcel

Luisiana, Estados Unidos. Un hondureño de 42 años fue sentenciado a 30 meses de prisión federal en Estados Unidos luego de ser localizado en Lake Charles, Luisiana, tras haber regresado al país sin autorización después de varias deportaciones.
El condenado fue identificado como David Joel Hernández Sánchez, quien recibió la sentencia del juez de distrito James D. Cain Jr. por el delito de "reingreso ilegal de un extranjero deportado", informó la Fiscalía del Distrito Oeste de Luisiana.
De acuerdo con el expediente citado por las autoridades, Hernández-Sánchez fue localizado el 30 de marzo en Lake Charles. El hombre ya había sido expulsado de Estados Unidos en varias ocasiones y, además, contaba con antecedentes penales por abuso sexual de una menor.
La acusación federal avanzó hasta una declaración de culpabilidad. El 17 de junio, Hernández Sánchez admitió ante el tribunal que había vuelto a ingresar a territorio estadounidense sin contar con autorización legal, lo que posteriormente derivó en la condena de 30 meses de prisión.
Tras conocerse la sentencia, el fiscal federal Zachary A. Keller sostuvo que las penas serán severas para quienes permanezcan o regresen a Estados Unidos de manera irregular después de haber sido deportados, especialmente cuando tienen antecedentes por delitos graves.
"Esta importante sentencia refleja las severas penas que enfrentarán los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales por delitos graves y deportaciones de Estados Unidos si son encontrados en el Distrito Oeste", declaró Keller. "El mensaje que esta sentencia envía a los delincuentes que violan nuestras leyes de inmigración es claro: el Distrito Oeste no tiene lugar para ustedes y enfrentarán largas penas de prisión si son encontrados aquí".
La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Policía de Lake Charles. El procesamiento del caso correspondió al fiscal federal adjunto LaDonte A. Murphy, con apoyo de la asistente legal Christy Angelle.
La Fiscalía señaló además que el proceso se enmarca en la denominada Operación Recuperar Estados Unidos, iniciativa nacional del Departamento de Justicia que, según el comunicado oficial, concentra recursos para hacer cumplir las leyes migratorias, combatir a los cárteles y a las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades de personas involucradas en delitos violentos.