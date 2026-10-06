Trump arremete contra Fox News y la acusa de cubrir más a los demócratas

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra la conservadora Fox News, su cadena de televisión favorita, a la que acusó de dedicar más cobertura a los demócratas que a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre. "Fox News dedica más tiempo a cubrir a los candidatos yihadistas y demócratas que a los buenos y viejos republicanos, la gente que salvó a Estados Unidos y lo está haciendo grande de nuevo", escribió en su red social, Truth Social. El mandatario reprochó a la cadena propiedad del magnate Rupert Murdoch que no retransmita sus mítines pese a que sus seguidores del movimiento MAGA ("Hacer Estados Unidos grande de nuevo") ven el canal.

"Fox está promoviendo a los demócratas, no a los republicanos ni a los MAGA. ¡Han perdido completamente el rumbo!", añadió. Sus críticas llegan mientras las encuestas apuntan a una victoria de los demócratas en las elecciones a la Cámara de Representantes y a la posibilidad de que también arrebaten a los republicanos la mayoría en el Senado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Trump mantiene una estrecha relación con Fox News, cuyos presentadores estrella, como Sean Hannity, suelen defender con vehemencia a su Administración, pero también ha criticado duramente a la cadena cuando considera que su cobertura le resulta desfavorable.