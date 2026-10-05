Milei llama "zurdo comunista" a Lula tras su derrota en primera vuelta electoral en Brasil

Buenos Aires, Argentina. El presidente argentino, Javier Milei, volvió a llamar este lunes "zurdo comunista" a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y celebró la reacción positiva de los mercados tras el triunfo del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. "Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente", escribió Milei en su cuenta de la red social X. El mensaje del mandatario argentino se produjo después de que los activos brasileños negociados en el exterior registraran fuertes avances tras conocerse el resultado electoral, en el que Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,03 % de los votos frente al 45,16 % de Lula, según los resultados oficiales con el 100 % escrutado.

La reacción de los mercados fue atribuida al desempeño de Bolsonaro, superior a lo esperado por las encuestas, y a las expectativas sobre un eventual Gobierno con una política de mayor disciplina fiscal y favorable a la inversión privada. Las acciones de varias de las principales empresas brasileñas que cotizan en el exterior operaban este lunes con fuertes subidas, de hasta un 13%. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Milei ya había felicitado el domingo a Bolsonaro por su resultado electoral: "La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula", al tiempo que planteó que Argentina y Brasil podrían profundizar su relación comercial, cultural y política.