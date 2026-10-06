Latinoamérica analiza cómo impulsar la agricultura mientras se frena la deforestación

Ciudad de Panamá, Panamá. Representantes de América Latina analizan esta semana en Panamá posibles soluciones basadas en la naturaleza para impulsar la agricultura como motor económico mientras se frena la deforestación, que avanza desigual por la región. "El crecimiento económico, sobre todo agrícola, en América Latina y Caribe es diferente de otras regiones del planeta porque es una gran exportadora de alimentos", dijo a EFE este martes el coordinador subregional para Mesoamérica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Adoniram Sanches. Desde este martes y hasta el próximo jueves unos 65 representantes de 13 países latinoamericanos discutirán una "hoja de ruta latinoamericana compartida para soluciones que permitan desvincular la producción agrícola de la deforestación".

El grupo de expertos estudia dos vías, como explicó Sanches: Por un lado, una "regularización" con los Gobiernos, y por otro unos "mecanismos de financiamiento e innovación" para que la producción agrícola pueda incorporar "responsabilidades" en fertilidad de suelo o mantenimiento de agua. Organizado en la capital panameña por la FAO y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo el apoyo financiero y técnico del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca del Japón (MAFF) y del Programa ONU-REDD, la iniciativa de colaboración de las Naciones Unidas sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques, tiene como objetivo identificar los ámbitos en los que los países pueden avanzar juntos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estamos hablando de cómo poner de forma sinérgica soluciones que puedan avanzar en la reducción de la deforestación usando unas prácticas sostenibles de la agricultura; desacoplando la deforestación de la producción agropecuaria de café, cacao y ganadería", explicó el líder del equipo para la reducción de la deforestación, la degradación y las emisiones en la FAO, Serena Fortuna.

El intercambio también pretende "comenzar a traducir estas prioridades en una hoja de ruta regional práctica", según la información oficial. Además, después de la reunión comenzar el desarrollo y consulta de la misma, aprovechando las iniciativas nacionales y regionales ya existentes. "Hay un gran número de soluciones que van desde la conservación de los suelos, prácticas agrícolas más responsables hasta comercio sostenible. Desde el banco observamos que la productividad agrícola en las últimas décadas ha venido reduciéndose y se necesita un impulso", comentó a EFE el economista principal del sector de productividad, comercio e innovación del BID, Paolo Giordano.