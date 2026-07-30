Latinoamérica experimenta reducción de desempleo y de informalidad en 2025, señala la OIT

Lima, Perú

América Latina experimentó en 2025 una evolución favorable de los mercados laborales al registrar una de las tasas de desocupación más bajas de las últimas décadas y una reducción de la informalidad, reveló un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que también alertó de que persisten importantes desafíos estructurales en la región. "La evidencia indica que el mercado laboral ha transitado de la fase de recuperación posterior a la pandemia a una etapa de consolidación, en la que los factores estructurales son cada vez más importantes para explicar la evolución de los principales indicadores laborales", indica el documento, denominado 'Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe'. Al mismo tiempo, el informe advierte que persisten importantes desafíos estructurales relacionados con la calidad del empleo, la productividad, la inclusión laboral de las mujeres y las personas jóvenes, así como con las profundas diferencias que aún existen entre los países de la región.

La OIT apunta que la tasa de desocupación descendió al 5,3 %, uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas, un dato impulsado principalmente por la creación de empleo formal, lo que constituye una señal positiva para los procesos de formalización laboral. La reducción de la desocupación observada fue un fenómeno "ampliamente extendido" entre las distintas subregiones y responde a una menor expansión de la oferta laboral, lo que refleja la interacción de factores cíclicos y estructurales como la transición demográfica, la estabilización de las tasas de participación y el aumento gradual de la participación y el empleo de las mujeres. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No obstante, cerca de la mitad de las personas ocupadas en la región continúa desempeñándose en condiciones de informalidad, con marcadas diferencias entre países, sectores económicos, grupos etarios y sexo", agregó. En este sentido, señaló que las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos para acceder y permanecer en el empleo, estrechamente vinculados a la desigual distribución de las responsabilidades de cuidado.

Informalidad

Por otro lado, otra de las conclusiones del informe es la disminución de la tasa de informalidad, que alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia y representa "una señal favorable, ya que sugiere un proceso gradual de formalización y una mejora en la composición del empleo regional".