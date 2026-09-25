  1. Inicio
  2. · Mundo

"Latinoamérica está mejor preparada para afrontar una pandemia", según director de OPS

En América Latina el progreso ha sido significativo durante los últimos años en los que la OPS recibe información actualizada del monitoreo de virus

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 13:07 -
  • Agencia EFE
Latinoamérica está mejor preparada para afrontar una pandemia, según director de OPS

Actualmente, 30 países pertenecen a la red de moniotoreo que coordina la OPS.

 Foto: archivo

Washington, Estados Unidos. Antes de la pandemia en 2020, solo Estados Unidos y Canadá tenían capacidad de vigilancia masiva en las Américas, y hoy 30 países de la región pertenecen a la red de monitoreo que coordina la Organización Panamericana de Salud (OPS) y que permite a Latinoamérica "estar mejor preparada" para una amenaza futura, aseguró a EFE el director de la entidad, Jarbas Barbosa.

Con motivo de la reunión de alto nivel sobre pandemias que se celebra este viernes en la Asamblea General de la ONU, Barbosa advirtió que los países nunca están "completamente preparados" por el alto nivel de incertidumbre y puso el foco en regiones, como la latinoamericana, que todavía necesitan reforzar sus capacidades.

Durante la semana, la OPS abordó con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) los retos de "financiamiento de la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias para construir la seguridad sanitaria mundial", un evento paralelo al periodo de sesiones de la Asamblea.

Accidente múltiple deja al menos dos muertos y 16 heridos

"La seguridad sanitaria no depende de un solo país, ningún país aislado puede (abordarla), por lo que es importante fortalecer capacidades nacionales y regionales porque la detección temprana y el compartir de forma transparente y rápida todas las informaciones con otros países son el primer paso de una respuesta coordinada y efectiva", explicó Barbosa.

En América Latina el progreso ha sido significativo durante los últimos años en los que la OPS recibe información actualizada del monitoreo de virus que permiten identificar rápidamente nuevas cepas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, urgió este viernes a cerrar un tratado global pandémico ante la certeza de que tarde o temprano se desatará una nueva pandemia: "La cuestión es cuándo", dijo.

Investigan a siete personas por la muerte de un trabajador en el Coliseo romano

Adhanom instó a los Estados a concluir "lo antes posible" el Sistema de Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), un acuerdo recíproco en el que países comparten información que posibilita una respuesta más rápida y efectiva.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias