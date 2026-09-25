"Latinoamérica está mejor preparada para afrontar una pandemia", según director de OPS

Washington, Estados Unidos. Antes de la pandemia en 2020, solo Estados Unidos y Canadá tenían capacidad de vigilancia masiva en las Américas, y hoy 30 países de la región pertenecen a la red de monitoreo que coordina la Organización Panamericana de Salud (OPS) y que permite a Latinoamérica "estar mejor preparada" para una amenaza futura, aseguró a EFE el director de la entidad, Jarbas Barbosa.

Con motivo de la reunión de alto nivel sobre pandemias que se celebra este viernes en la Asamblea General de la ONU, Barbosa advirtió que los países nunca están "completamente preparados" por el alto nivel de incertidumbre y puso el foco en regiones, como la latinoamericana, que todavía necesitan reforzar sus capacidades.

Durante la semana, la OPS abordó con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) los retos de "financiamiento de la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias para construir la seguridad sanitaria mundial", un evento paralelo al periodo de sesiones de la Asamblea.