Accidente múltiple deja al menos dos muertos y 16 heridos

Caracas, Venezuela. Al menos dos personas fallecidas y otras dieciséis heridas causó este viernes un accidente en Caracas que involucró a más de una decena de vehículos, informaron autoridades de la capital venezolana.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, indicó que dieciséis personas sufrieron "múltiples traumatismos", tres de las cuales fueron trasladadas antes de la llegada de los socorristas.

En su cuenta de Instagram, el funcionario explicó que presuntamente un vehículo de carga "perdió el control por una falla en los frenos, generando una colisión entre doce vehículos", entre ellos motocicletas.