Banco Mundial: R.Dominicana y El Salvador lideran el crecimiento económico en 2026

Ciudad de Panamá, Panamá. República Dominicana y El Salvador lideran este 2026 el crecimiento económico de la región que abarca el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), con el 4,7% y 4,5% del producto interno bruto (PIB), respectivamente, según las previsiones estimadas del Banco Mundial hechas públicas este martes.

A estos dos países les siguen Panamá, con el 4,2%; Guatemala (3,7%), Nicaragua (3,6%), Honduras (3,4%), Costa Rica (3,3%) y Belice con el 2,4%, de acuerdo con los datos del informe 'Panorama Económico de América Latina y el Caribe'.

Las perspectivas estimadas de 2027 siguen situando a República Dominicana a la cabeza con una expansión del PIB del 4,4%, seguido de Panamá, con el 4,1%; El Salvador (3,9 %), Guatemala (3,8%), Honduras (3,7%), Costa Rica (3,5%), Nicaragua (3,2%), y Belice con el 2,2%.