Latinoamérica debe apostar por cooperación tangible ante policrisis global, según expertos

Madrid, España. El actual sistema multilateral de cooperación enfrenta "una acelerada carrera hacia la quiebra", que pone en riesgo las libertades fundamentales en todo el mundo y también en una Latinoamérica "fragmentada" que debe apostar por una colaboración "tangible" en un contexto de policrisis global. Así lo destacó este martes el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, durante un diálogo en Madrid con especialistas en relaciones internacionales y políticas públicas. Con la pregunta, "¿hay futuro para la cooperación internacional?", el foro se focalizó en tratar de entender cómo la encrucijada en la que se encuentra el actual sistema de gobernanza global impacta directamente en el futuro de América Latina.

América Latina frente a la rivalidad de EE.UU. y China

Según el investigador del Real Instituto Elcano Carlos Malamud, "el enfrentamiento global entre China y EE.UU. es quien marca la pauta y quien irrumpe de lleno en cualquier conflicto que tenga lugar", repercutiendo en América Latina, una región que EE.UU. considera suya pero donde China ya se posiciona como el principal socio comercial, especialmente en Suramérica. El investigador advirtió que la política estadounidense hacia la región prioriza frenar la migración ilegal y el narcotráfico, saltándose la justicia, al tiempo que intenta expulsar o contener la expansión de China. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para ilustrarlo mencionó el "corolario Trump de la doctrina Monroe" gracias al cual Washington busca asegurar el acceso a materias primas estratégicas.

Por su parte, la profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Claudia Martínez señaló el riesgo de que América Latina quede relegada a un papel completamente secundario y dependiente en este nuevo tablero de poder, con el peligro de convertirse en una simple zona de influencia bajo las estrategias de seguridad estadounidenses. "Estamos exportando materias primas con poco valor agregado. Entonces, ¿en qué nivel de negociación podemos estar?", se preguntó.



Una región fragmentada

"América Latina es hoy un continente fragmentado, no partido en mitades o en partes, sino fragmentado", subrayó Malamud, al especificar que cada Estado actúa por su cuenta, lo que imposibilita proyectar una voz conjunta. Para él, ni siquiera los gobiernos de derecha o de extrema derecha son homogéneos.

Sentenció que "hay en América Latina una falta pavorosa en este momento de cooperación, de colaboración, de coordinación intergubernamental y esto afecta a la cooperación". Esta debilidad estructural latinoamericana se ve agravada por el deterioro político interno de los Estados por factores como la polarización, el populismo y la desconfianza ciudadana, según Jabonero.



Una cooperación tangible cómo solución