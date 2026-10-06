EEUU empezó a comunicarse con Rusia sobre el aparente caso de peste neumónica

Washington. El Gobierno estadounidense comenzó a intercambiar por primera vez información con Rusia por el aparente caso de peste neumónica en Siberia el pasado viernes 2 de octubre, fecha en la que se cree que una investigadora falleció a causa de esta enfermedad.

"Hemos estado en contacto con el Gobierno ruso —incluidos nuestros expertos en salud del Departamento de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores— desde el viernes pasado", explicó un funcionario del Departamento de Estado en un mensaje remitido a EFE.

Según medios locales rusos, la semana pasada (aparentemente en la noche entre el 1 y el 2 de octubre) murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.