México revisará sus unidades neonatales tras investigar muertes de bebés en Jalisco

Ciudad de México, México. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció este martes una revisión de sus 77 unidades de cuidados intensivos neonatales en todo México, mientras una auditoría independiente investiga si infecciones hospitalarias estuvieron relacionadas con la muerte de varios recién nacidos en un hospital de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco. El caso se concentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, donde el IMSS investiga varios fallecimientos después de detectar infecciones en bebés atendidos en distintos momentos entre mayo y julio. El director del IMSS, Zoé Robledo, evitó confirmar este martes versiones que elevan a 15 el número de fallecidos y advirtió de que detectar una bacteria en un bebé que murió no implica que la infección haya provocado necesariamente su fallecimiento.

El Instituto había informado que en seis bebés fallecidos una infección aparece entre las causas de muerte, aunque está pendiente determinar su relación con los decesos. Robledo anunció que ya comenzó una auditoría clínica colegiada independiente que revisará los expedientes caso por caso para determinar si hubo infecciones asociadas a la atención médica, si causaron o contribuyeron a las muertes, si existieron fallas evitables y cuál fue su origen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los microorganismos identificados serán analizados además por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para establecer el origen de los brotes y su posible relación con los casos.