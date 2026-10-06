Muere a los 109 años el hombre más viejo de Polonia, veterano de la Segunda Guerra Mundial

Cracovia, Polonia. El capitán Tadeusz Lutak, conocido por su nombre de guerra 'Pancerz' ('coraza'), considerado el hombre más viejo de Polonia y el veterano más longevo del Ejército polaco, ha fallecido a los 109 años, según informaron las Fuerzas de Defensa Territorial (WOT) en un mensaje de la plataforma X. "El soldado para quien el servicio a la patria fue el valor de toda una vida" ha "puesto fin a su guardia eterna", señalaron las WOT en su comunicado, en el que recordaron que Lutak "fue testigo de los eventos más importantes de nuestra historia",. Lutak había cumplido 109 años el pasado 29 de agosto.

Nacido en 1917 en Żarnowa, en el sureste de Polonia, participó en algunos de los principales episodios de la historia contemporánea del país. Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de una tripulación de carros de combate en la campaña de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente se incorporó a la resistencia polaca y dirigió un grupo de sabotaje del Ejército Nacional (Armia Krajowa), la principal organización clandestina armada polaca durante la ocupación alemana, donde fue conocido con el pseudónimo de 'Pancerz'. Lutak, que alcanzó el grado de capitán, mantuvo durante sus últimos años una presencia activa en los círculos de veteranos y participó en actos conmemorativos y encuentros con jóvenes.