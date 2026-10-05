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Una madre y su hijo, entre los ocupantes del avión médico desaparecido en Massachusetts

Se trata de Marilyn Lavonne Bean, de 66 años, y su hijo Sergio Wayne Lottimore, de 41, según la Policía de Bermudas

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 13:53 -
  • Agencia EFE
Una madre y su hijo, entre los ocupantes del avión médico desaparecido en Massachusetts

En el avión Gulfstream G100, de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance, viajaban seis personas, cuatro de ellas empleados de la compañía.

 Foto archivo

Nueva York, Estados Unidos. Una mujer y su hijo, ambos ciudadanos de Bermudas, fueron identificados este lunes como los dos pasajeros de un avión medicalizado que desapareció frente a las costas de Massachusetts cuando se dirigía a Boston desde las islas Bermudas.

Se trata de Marilyn Lavonne Bean, de 66 años, y su hijo Sergio Wayne Lottimore, de 41, según la Policía de Bermudas, en una información recogida por The Boston Globe.

El diario indica que, aunque se había informado de que a bordo viajaban un paciente y un familiar, no estaba claro inicialmente cuál de los dos era el paciente ni si ambos viajaban a Boston para recibir tratamiento médico.

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En el avión Gulfstream G100, de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance, viajaban seis personas, cuatro de ellas empleados de la compañía, según confirmó la empresa con sede en Hamilton, Ontario.

La Guardia Costera suspendió el domingo la búsqueda de los seis ocupantes después de localizar un campo de restos del avión frente a la costa de Nantucket. La empresa operadora sostiene que los seis fallecieron, aunque no aún se han recuperado sus cuerpos.

El aparato, construido por Israel Aerospace Industries en 1996 y trasladado a Canadá en 2012, desapareció mientras volaba desde Bermudas hacia Boston.

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La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) informó este lunes en un comunicado que "se está determinando la jurisdicción de investigación apropiada".

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Agencia EFE
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