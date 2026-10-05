Una madre y su hijo, entre los ocupantes del avión médico desaparecido en Massachusetts

Nueva York, Estados Unidos. Una mujer y su hijo, ambos ciudadanos de Bermudas, fueron identificados este lunes como los dos pasajeros de un avión medicalizado que desapareció frente a las costas de Massachusetts cuando se dirigía a Boston desde las islas Bermudas.

Se trata de Marilyn Lavonne Bean, de 66 años, y su hijo Sergio Wayne Lottimore, de 41, según la Policía de Bermudas, en una información recogida por The Boston Globe.

El diario indica que, aunque se había informado de que a bordo viajaban un paciente y un familiar, no estaba claro inicialmente cuál de los dos era el paciente ni si ambos viajaban a Boston para recibir tratamiento médico.