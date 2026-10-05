Se estrella un avión militar con 32 personas a bordo en Nigeria

Nairobi, Kenia. Un avión militar de la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF, en inglés) se estrelló este lunes con 32 personas a bordo en el estado de Ondo, en el sur del país, informó el ministro nigeriano de Aviación y Desarrollo Aeroespacial, Festus Keyamo.

En un comunicado, Keyamo confirmó la desaparición de una aeronave militar con matrícula NGR 931 que volaba desde Benín, capital del sureño estado de Edo, con rumbo a la también ciudad meridional de Lagos, la mayor urbe y centro económico del país.

El rastro del aparato se perdió a las 09:13 hora local (08:13 GMT), precisó el ministro, al subrayar que "todos los intentos de establecer contacto por radio con la aeronave resultaron infructuosos".