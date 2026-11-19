Tegucigalpa, Honduras. El Poder Judicial de Honduras concedió asueto a sus funcionarios y empleados este jueves 19 de noviembre de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde, con motivo de la conmemoración del Día del Hombre, una fecha que en el país tiene menor presencia en las celebraciones públicas.
La disposición fue comunicada por instrucciones de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que autorizó la suspensión de labores para los trabajadores de la institución durante el resto de la jornada.
Mediante un comunicado, el Poder Judicial explicó que la medida busca reconocer y agradecer el compromiso, la dedicación y el aporte de sus colaboradores al servicio de la justicia hondureña.
Sin embargo, el asueto no abarcará todas las dependencias. Los Juzgados de Turno y las oficinas encargadas de prestar servicios esenciales continuarán atendiendo con normalidad.
La institución indicó que estas dependencias mantendrán sus labores de acuerdo con los roles establecidos por sus respectivas jefaturas, para garantizar la continuidad de la atención.
El anuncio se produce en el marco del Día del Hombre, que se conmemora cada 19 de noviembre, una fecha que busca reconocer las contribuciones de los hombres y promover reflexiones sobre su papel en la sociedad. El Día del Hombre tiene una presencia más discreta en Honduras.