Tegucigalpa, Honduras. El Poder Judicial de Honduras concedió asueto a sus funcionarios y empleados este jueves 19 de noviembre de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde, con motivo de la conmemoración del Día del Hombre, una fecha que en el país tiene menor presencia en las celebraciones públicas. La disposición fue comunicada por instrucciones de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que autorizó la suspensión de labores para los trabajadores de la institución durante el resto de la jornada.

Mediante un comunicado, el Poder Judicial explicó que la medida busca reconocer y agradecer el compromiso, la dedicación y el aporte de sus colaboradores al servicio de la justicia hondureña.