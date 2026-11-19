San Pedro Sula, Honduras

Circula una imagen atribuida al Diario LA PRENSA que asegura que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, huyó de Honduras junto a su familia debido a supuestas amenazas de una organización criminal denominada Cartel del Diablo. Sin embargo, es falso. El contenido gráfico no es de la autoría de la marca, confirmó LA PRENSA Verifica. Tampoco se identificaron reportes periodísticos que confirmen la supuesta salida del país por las razones mencionadas en la imagen. “Tommy Zambrano huye del país con su familia, luego de las amenazas del cartel del diablo”, dice literalmente el texto que aparece en la publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 19 de noviembre de 2026.

Cuatro masacres registradas el 18 de noviembre de 2026 dejaron 12 personas asesinadas, entre ellas tres menores de edad, en las comunidades de Vallecillos y El Pacayal, municipio de Yorito, departamento de Yoro. Los ataques ocurrieron durante la madrugada en cuatro lugares distintos, donde fueron asesinados tres integrantes de una misma familia en cada hecho. Entre las víctimas figura Delma Yolanda Olvera, regidora municipal y defensora del territorio indígena, quien murió junto a su esposo y su hija de tres años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras los crímenes, una estructura criminal denominada “Cártel del Diablo” se atribuyó los asesinatos mediante videos difundidos en redes sociales. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las circunstancias de los ataques e identificar a los responsables.

Arte falso

Una búsqueda inversa de la imagen viral mediante la herramienta Google Lens no permitió localizar una publicación original del diario LA PRENSA que contenga el arte sobre la supuesta huida de Tomás Zambrano y su familia de Honduras. Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de LA PRENSA en Facebook, Instagram y X, sin encontrar publicaciones que coincidan con la imagen difundida en redes sociales. Una búsqueda en Google con las palabras clave “Tomás Zambrano + Cartel del Diablo + amenazas + salida de Honduras” no arrojó una publicación que coincida con el contenido de la imagen. Además, el supuesto arte gráfico presenta inconsistencias. Por ejemplo, la tipografía utilizada en el texto de la imagen no corresponde a la empleada habitualmente en las publicaciones gráficas del medio, lo que constituye una diferencia visual respecto a sus diseños oficiales. En todo caso, un editor de LA PRENSA confirmó que el contenido no es de la autoría de la marca.

Sobre la imagen