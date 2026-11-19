San Pedro Sula, Honduras. Antes de ser el mentor alcohólico, sarcástico y atormentado que acompañó a Katniss Everdeen y Peeta Mellark, Haymitch Abernathy también fue un adolescente obligado a entrar en la arena. Esa es la historia que recupera “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, la sexta película de la popular franquicia inspirada en las novelas de Suzanne Collins que llega este jueves a todos los cines de Honduras. Dirigida por Francis Lawrence, veterano de la saga, la película adapta la novela “Sunrise on the Reaping”, publicada por Collins en 2025. La historia ocurre 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y tiene como escenario los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esta ocasión, el Capitolio introduce una variante particularmente cruel: en lugar del número habitual de participantes, cada distrito debe enviar el doble de tributos, convirtiendo la competencia en un espectáculo todavía más sangriento. Entre los elegidos del Distrito 12 se encuentra un Haymitch de apenas 16 años, mucho antes de convertirse en el personaje interpretado por Woody Harrelson que los seguidores conocieron en las películas originales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un Haymitch adolescente e inocente. El joven encargado de asumir el peso de uno de los personajes más reconocibles de la franquicia es el actor australiano Joseph Zada, de 21 años, quien interpreta a Haymitch. Lo acompañan Mckenna Grace, otra de las actrices jóvenes más populares y queridas, como Maysilee Donner. También participan Ben Wang como Wyatt Callow y Molly McCann como Louella McCoy. Sin embargo, uno de los principales atractivos de “Amanecer en la cosecha” es volver a encontrarse con versiones más jóvenes de varios personajes conocidos. Ralph Fiennes interpreta al presidente Coriolanus Snow; Jesse Plemons encarna a Plutarch Heavensbee; Elle Fanning se transforma en Effie Trinket; Kieran Culkin interpreta a Caesar Flickerman; y Kelvin Harrison Jr. a Beetee Latier. El reparto también cuenta con Glenn Close y Maya Hawke. La propuesta amplía así la historia de Panem sin depender exclusivamente de Katniss (quien fue interpretada magistralmente por la actriz estadounidense Jennifer Lawrence). En cambio, utiliza a Haymitch para regresar a algunos de los temas que han definido a “Los juegos del hambre”: el autoritarismo, la manipulación mediática, la desigualdad, el duelo y la resistencia frente al poder.

¿Qué dicen algunos críticos y periodistas del mundo? La recepción inicial ha sido positiva, aunque no unánime. Rotten Tomatoes resumió las primeras opiniones como un regreso a una fórmula conocida, pero emocionante, y varios críticos han señalado que la película recupera parte de la fuerza que caracterizó las primeras aventuras de Panem. Nagier Chambers, de Big Gold Belt Media, la describió como un regreso brutal, visualmente cuidado y emocionalmente devastador al universo de “Los juegos del hambre”. Joonatan Itkonen, de Region Free, también destacó el carácter emocionante y desgarrador de esta nueva entrega. Por su parte, Justin Clark, de Slant Magazine, encontró en ella momentos de una oscuridad especialmente fascinante. Su servidora, quien también tuvo la oportunidad de ver el filme previo al estreno mundial, considera que aunque es una película de larga duración, dos horas con 38 minutos para ser exactos, no te deja ningún momento de aburrimiento. También destaca la actuación de su protagonista, Joseph Zada y lo emotivo del filme, sobre todo esa parte protectora de su personaje Haymitch con sus compañeros más pequeños del juego, Ampert y Lou Louinterpretados por Percy Daggs IV e Iona Bell, respectivamente.

Pero no todo ha sido entusiasmo en cuanto a las opiniones de esta nueva superproducción. Entre las principales reservas aparece una sensación difícil de evitar en las grandes franquicias: la dependencia de la nostalgia. Alex Harrison, de Screen Rant, considera que la película funciona y entretiene pese a una narrativa demasiado condicionada por las conexiones con las entregas anteriores. Matt Goldberg, de Commentary Track, cuestiona de forma similar que buena parte del atractivo resida en observar a nuevos intérpretes encarnando versiones jóvenes de personajes ya conocidos.