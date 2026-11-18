San Pedro Sula, Honduras. La canción “Sopa de Caracol” de Banda Blanca con Pilo Tejeda forma parte de la banda sonora del juego Grand Theft Auto VI, mejor conocido como GTA VI.

El tema suena en Radio La Ola, una estación dentro del juego dedicada a los clásicos latinos.

La inclusión del éxito fue confirmada tanto en las listas de música reveladas previo al estreno como por el propio vocalista de la agrupación, Pilo Tejeda.

Fue el mismo Pilo Tejeda quien también compartió la noticia con Diario LA PRENSA.

“Es un honor saludarles y ese rumor que anda circulando sobre que la canción Sopa de Caracol va a estar incluida en el nuevo juego de GTA pues ahí estamos arreglando todo esto ahorita aquí estoy en Los Ángeles precisamente por ello. Así que un saludo para todos, estén pendientes y esta es la Honduras que amamos la que les podemos mostrar, con cosas lindas y representarlos dignamente, me siento muy honrado de que mi voz va a andar en todos lados, ya se imaginan ustedes”, expresó el intérprete.