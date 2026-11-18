El evento oficial Runway to the Universe fue organizado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico , en colaboración con la Organización Miss Universe . La ropa que modelaron las candidatas pertenecían a 27 diseñadores puertorriqueños. El desfile se llevó a cabo anoche en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, como parte de las actividades conmemorativas del 75.º aniversario del certamen. La presentación musical estuvo a cargo de Madison Anderson. La Compañía de Turismo de Puerto Rico, liderada por Willianette Robles Cancel y bajo la visión de la gobernadora Jenniffer González Colón, produjo la pasarela junto a la Organización Miss Universo.

La selección y el estilismo de los atuendos estuvieron a cargo de la estilista Claudia Madrid y del crítico de moda Julio Núñez, mientras que la modelo Ann Laplace dirigió el entrenamiento de pasarela de las 116 delegadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En lugar de un único creador, el vestuario fue una muestra colectiva de 27 diseñadores locales de distintas generaciones. Entre los nombres destacados que vieron a las candidatas en esta pasarela se encuentran Carlota Alfaro, Gustavo Arango, Stella Nolasco, Luis Antonio, David Antonio, Carlos Alberto, Marcos Carrazana, Juan Colón, Lisa Thon, Lisa Cappalli, Jaer Cabán, Sonia Rivera, Heriberto Vázquez, Lisa Porrata, Carlos Javian, Héctor Molina, Jennifer Crespo, Juan Carlos Collazo, Antuanne, Hernán Nadal, Valdy, José Raúl, Javier Arnaldo, Elier Aubret, Luis López, Ya de Diego y Wilberto Pérez. Aunque la diseñadora dominicana Giannina Azar fue nombrada responsable del vestuario general de las galas de Miss Universo 2026, esta pasarela en particular estuvo dedicada al talento de Puerto Rico.

Críticas por supuesto favoritismo hacia Miss Puerto Rico

Desde la noche del evento, seguidores de los concursos de belleza y usuarios de redes sociales cuestionaron la selección de los vestidos. Algunos consideraron que Miss Puerto Rico Universo recibió un trato preferencial, al lucir uno de los atuendos que, a su juicio, mejor se ajustaba a las características de la candidata. «Parece que el vestido estaba hecho a medida para ella ya los demás les tocó la versión de prueba. Si todas compiten en igualdad de condiciones, el vestuario también debería serlo. ¡Que no se note tanto el favoritismo!», fue uno de los comentarios publicados en Instagram.

Entre las críticas señalan que su vestido parecía confeccionado a la medida, mientras que otros participantes utilizaron prendas que, según los comentarios, les quedaban grandes o demasiado cortas para su estatura. Miss Nicaragua fue mencionada entre los casos que generaron cuestionamientos. Otros usuarios también cuestionaron la selección de los atuendos y la aparente diferencia de condiciones entre las candidatas. «Con todo respeto, pero me parecieron horribles la mayoría de esos vestidos. Apenas rescataría tres o cuatro que realmente estaban bonitos, incluyendo el de Puerto Rico. Se nota que quisieron darle a ella uno de los mejores vestidos». Otro comentario expresado: «Cuando hablan de favoritismo se refieren a vestidos, porque en pasarela y proyección hubieron mejores». Las críticas también se extendieron a la organización del certamen. Algunos internautas consideran que las diferencias en el vestuario afectan la igualdad de oportunidades entre los participantes. «Desde el inicio del certamen se ha notado el favoritismo de la organización. Todas las candidatas han luchado y trabajado por el mismo sueño, y todas merecen la misma oportunidad de brillar. Que la intención organización opacar a los demás para que ninguna le haga sombra a su favorita me parece injusto, vergonzoso y una falta de respeto hacia cada una de ellas». «Por la forma en que se hizo, esta edición fue un fracaso total. Sinceramente, creo que este debería ser el final de Miss Universo, porque, a mi juicio, jugar así con el esfuerzo y la ilusión de tantas candidatas para favorecer a una sola es una verdadera muestra de corrupción». Otro comentario señaló diferencias en la calidad de los vestidos, el estilismo y el tiempo de exposición en el escenario: «Si es tan buena (Miss Puerto Rico) como dicen, que la pongan en igualdad de condiciones con todas. No es posible que a unas les den unos vestidos horrendos, a otros unos decentes, ya ella le den el mejor vestido, con revelación, capa, estilismo, más tiempo en el escenario. Es bastante evidente».

Luisa Pineda, Miss Honduras Universo, recibió el respaldo de sus seguidores

Por su parte, Luisa Pineda, Miss Honduras Universo, también fue objeto de comentarios sobre el vestuario que lució durante la pasarela. Sin embargo, sus seguidores destacaron su elegancia y proyección escénica, y consideraron que logró desenvolverse con seguridad a pesar de las críticas al vestido que le asignaron. Entre los mensajes de apoyo publicados en Instagram destacaron: «Luisa, con lo que te pongan te ves hermosa» y «Bella, mi reina, sigue así, no bajes la guardia, me tienes soñando».

¿Cuándo será la final de Miss Universo 2026?