Hay artistas que llenan estadios y otros que llenan recuerdos . Marco Antonio Solís pertenece a ese selecto grupo capaz de transportar al público a una etapa de su vida con apenas los primeros acordes de una canción. Este 21 de noviembre , el cantante mexicano regresa a Honduras para protagonizar una de las presentaciones más esperadas de 2026. El intérprete de "Si no te hubieras ido", "Mi eterno amor secreto" y "¿A dónde vamos a parar?" volverá a encontrarse con sus seguidores hondureños en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, escenario que se prepara para recibir a millas de fanáticos de todas las edades. La expectativa es enorme. Cada visita de El Buki al país se convierte en un acontecimiento que reúne familias, parejas y grupos de amigos que crecieron escuchando sus canciones. Esta vez no será la excepción.

La gira "Gratitud Tour 2026" llega como una celebración de más de cinco décadas de trayectoria artística, un recorrido musical por los éxitos que han convertido a Marco Antonio Solís en una de las voces más queridas de América Latina. Quienes asistan podrán disfrutar de un espectáculo cargado de romanticismo, nostalgia y una producción diseñada para acompañar cada una de las canciones que marcaron generaciones enteras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¡La cuenta regresiva ya comenzó!

La producción del evento está en manos de E3 Live Honduras, junto a EMPRO Honduras, Showbusiness y En Vivo, empresas que han apostado por traer al país algunos de los espectáculos internacionales más importantes de los últimos años. El concierto está programado para iniciar a las 9:00 de la noche y se espera una masiva asistencia, especialmente de fanáticos que viajarán desde distintas ciudades para ser parte de esta experiencia única. Los boletos ya están disponibles a través de eTicket Honduras con localidades para diferentes presupuestos. Para quienes desean vivir la experiencia más exclusiva, la localidad Experiencia BAC tiene un valor de L6,045, ofreciendo una ubicación privilegiada para disfrutar cada instante del show.

Los fanáticos que buscan estar más cerca del artista también pueden optar por la localidad E3 Fan, disponible por L5,069, una de las zonas más solicitadas por los seguidores de El Buki. La entrada Silla VIP tiene un costo de L3,237, mientras que la localidad General está disponible por L1,527, convirtiéndose en una de las alternativas con mayor demanda entre los asistentes. Asimismo, los boletos para Preferencial de Pie tienen un valor de L1,100, permitiendo a cientos de seguidores disfrutar del espectáculo en un ambiente lleno de energía y emoción. Los organizadores también informan que los clientes BAC pueden acceder a un descuento especial del 10% al momento de adquirir sus entradas, un beneficio que ha despertado aún más interés entre los fanáticos.

Más allá de las cifras, para muchos asistentes el verdadero valor de la noche estará en volver a escuchar en vivo canciones que acompañaron historias de amor, despedidas, reencuentros y momentos imborrables. Y si algo ha demostrado Marco Antonio Solís a lo largo de los años es que cada concierto termina convirtiéndose en una experiencia emocional. No importa cuántas veces se hayan escuchado sus éxitos; cuando suenan en vivo, el efecto sigue siendo el mismo.