"Cómo fui a enamorarme de ti": Los Bukis regresan al cine

Los seguidores de Los Bukis tendrán la oportunidad de revivir una de las historias cinematográficas vinculadas a la agrupación mexicana. Marco Antonio Solís y otros integrantes del conjunto estarán presentes en la proyección de la versión remasterizada de "Cómo fui a enamorarme de ti", largometraje de 1990 que formará parte de la programación de la vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
La función especial está programada para el sábado 17 de octubre de 2026 en el Teatro Mariano Matamoros, ubicado en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán. La organización del festival confirmó la participación de los músicos, quienes acompañarán esta presentación de una película que conecta la ficción con la trayectoria de una de las bandas más emblemáticas de la música romántica mexicana.
Dirigida por Sergio Olhovich, "Cómo fui a enamorarme de ti" combina romance, intriga y música en una historia ambientada en la década de 1990. La cinta sigue a Los Bukis durante una gira por México, mientras muestra parte de sus orígenes, su ascenso a la fama y los desafíos que enfrenta la agrupación en el desarrollo de su carrera.
En la trama, Marco Antonio Solís interpreta una versión ficticia de sí mismo y se siente atraído por una mujer misteriosa y provocativa, hija de un poderoso empresario vinculado a la piratería. A medida que avanza la historia, la banda continúa llevando sus canciones al público, mientras surge una amenaza que pone en riesgo su música.
La película ofrece una mirada cinematográfica al universo de Los Bukis y a la relación entre la fama, el amor y los conflictos que pueden surgir detrás de los escenarios. Su regreso en formato remasterizado permitirá al público reencontrarse con esta producción y con una etapa importante de la historia artística del grupo.
Uno de los principales atractivos del largometraje es su repertorio musical, que reúne canciones reconocidas por varias generaciones. Entre ellas figuran "Y ahora te vas", "Tu cárcel", "Necesito una compañera", "Presiento que voy a llorar", "Ya no te vayas", "¿Dónde estás?", "Si me recuerdas", "Falso amor" y "Mi pobre corazón", además del tema que da nombre a la película.
La proyección también representa una oportunidad para celebrar el legado musical de Los Bukis, cuya propuesta romántica conquistó al público desde la década de 1970. Con Marco Antonio Solís como una de sus figuras más reconocidas, la agrupación dejó una huella en la música regional mexicana y en el repertorio sentimental de Latinoamérica.
La visita de Solís a Morelia ocurre cinco meses después de su presentación del 9 de mayo de 2026 en el Estadio Morelos, como parte del Jalo Fest, iniciativa impulsada por el Gobierno de Michoacán. Aquel concierto reunió a más de 58.000 personas, según las cifras difundidas sobre el evento, que convocó a seguidores del cantante para disfrutar de éxitos como "Si no te hubieras ido", "Navidad sin ti" y "Dónde está mi primavera".
La presentación de mayo también estuvo acompañada por una iniciativa solidaria: las personas asistentes podían obtener entradas mediante la entrega de pañales destinados a apoyar a madres solteras, personas cuidadoras y familias que necesitan este tipo de productos para niños y adultos mayores.
El Festival Internacional de Cine de Morelia suma a su programación una producción que une dos expresiones culturales: el cine mexicano y la música popular. La presencia de los artistas añade un atractivo especial para quienes siguen la trayectoria de Los Bukis y desean reencontrarse con una de sus incursiones en la pantalla grande. Además de esta exhibición, la película original figura en el catálogo de Prime Video, por lo que los espectadores también pueden consultar su disponibilidad en la plataforma.