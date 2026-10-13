"Cómo fui a enamorarme de ti": Los Bukis regresan al cine

El Festival Internacional de Cine de Morelia suma a su programación una producción que une dos expresiones culturales: el cine mexicano y la música popular. La presencia de los artistas añade un atractivo especial para quienes siguen la trayectoria de Los Bukis y desean reencontrarse con una de sus incursiones en la pantalla grande. Además de esta exhibición, la película original figura en el catálogo de Prime Video, por lo que los espectadores también pueden consultar su disponibilidad en la plataforma.