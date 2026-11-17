EUA. Una banda de delincuentes convierte sus asaltos bancarios en un espectáculo viral en redes sociales.

La nueva película de acción y suspenso ya está en cines y promete mantener al público al borde de su asiento Los amantes de la acción, el suspenso y las historias llenas de adrenalina tienen una nueva opción para disfrutar en la pantalla grande.

"Cómo robar un banco", la nueva producción dirigida por David Leitch, ya llegó a los cines con una historia que combina atracos, tecnología, persecuciones y el poder de las redes sociales.

La película presenta a una banda de ladrones que decide transmitir en vivo sus audaces robos bancarios, convirtiendo cada golpe en un espectáculo para miles de espectadores.

Sin embargo, lo que comienza como una estrategia para ganar popularidad pronto se convierte en un peligroso juego cuando sus transmisiones llaman la atención de un experimentado agente del FBI y una brillante ingeniera de software.

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Mientras las autoridades siguen sus pasos para descubrir sus identidades y detenerlos, los integrantes de la organización criminal se preparan para llevar sus planes al límite con el golpe más ambicioso de sus vidas.