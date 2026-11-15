Trooko: "Es un gran honor ser considerado entre tanto talento"

San Pedro Sula, Honduras. El productor y artista hondureño Jeffrey Peñalva, conocido artísticamente como Trooko, compartió hace unos momentos un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Y es que el talentoso catracho reconoció su emoción luego de su triunfo del pasado 12 de noviembre, durante la 27.ª entrega de los Latin Grammy en Las Vegas, donde ganó el premio a Mejor Canción de Rap/Hip Hop por el tema "Antisistema" junto a la rapera dominicana J Noa.

Trooko dijo que al momento de escuchar su nombre no lo podía creer.

"Solo recuerdo escuchar: Y el Latín Grammy es para Anti... Y de allí en adelanto mi cerebro dejó de funcionar! Gracias @latingrammys por este premio, la nominación ya era increíble!! Gracias a todos los miembros votantes, varios son mis héroes y el estándar de excelencia al que algún día quiero llegar. Es un gran honor ser considerado entre tanto talento!", escribió en su post.

"He tenido la suerte de recibir el reconocimiento de los Latin GRAMMY como compositor y productor, pero que esta sea mi primera victoria como artista junto a un talento tan increíble como J Noa es un momento que realmente nunca olvidaré!", agregó el hondureño.

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"J Noa desde que entramos al estudio por primera vez te he querido ver ganar y triunfar en los escenarios más grandes del mundo y me hace taaaan feliz ver como me sequís sorprendiendo con tu nivel de talento! Este premio tiene un significado especial para mí, poder tener mi nombre alado tuyo como artista es un privilegio y cuando voltie a verte sosteniendo la estatuilla se me quebró la voz y no pude hallar las palabras para decirte el inmenso orgullo que tengo de verte ganar!! Te quiero ya te adopte como mi hermanita Dominicana!! Gracias a todo el equipo de trabajo detrás de este gane, a todos los que creyeron en "Antisitema", en J Noa y en mi. Desde Tegucigalpa, Honduras, Centro America Gracias!", concluyó.