Avril Lavigne se convierte en madre a los 42 años

Una última foto muestra tres pares de zapatillas Vans de cuadros sobre un monopatín: los dos pares de adulto están colocados junto a un par de Vans para bebé. Lavigne aún no ha revelado la identidad del padre de la pequeña.

En una serie de fotografías en blanco y negro, se puede ver a Lavigne y a su pareja sosteniendo la mano de la pequeña; en otra imagen, ella la abraza tiernamente contra su pecho.

Estados Unidos. ¡ Avril Lavigne ya es mamá! La cantante de "Complicated ", de 42 años, ha dado la bienvenida a su primera hija junto a su pareja, y compartió la noticia a través de Instagram.

En mayo de 2024, Avril Lavigne apareció en el podcast "Call Her Daddy" y respondió a algunas preguntas indiscretas sobre su vida amorosa, antes de afirmar que es "la hostia" en las relaciones.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Nunca me he dedicado realmente a eso de tener citas", le confesó a la presentadora Alex Cooper. "Siempre he estado, por así decirlo, en una relación bastante seria".

La artista, nominada ocho veces a los premios Grammy, añadió: "Yo saldría conmigo misma. Cocino. Me gusta mucho cocinar, también me apasiona todo lo relacionado con el hogar y la decoración; me divierto mucho con eso".

Cuando le preguntaron si actualmente está saliendo con alguien, la cantante se encogió de hombros y prefirió no responder. Sin embargo, compartió algunos de los requisitos que busca en una pareja: "Lo más importante es encontrar a alguien con quien seas compatible".

"Obviamente, todo esto suena a cliché", continuó, "pero buscas a alguien en quien puedas confiar; porque, si no tienes eso, nunca te sentirás con los pies en la tierra dentro de la relación, y terminarás dando vueltas sin rumbo".

A lo largo de los años, Lavigne ha compartido que mantiene una relación cercana con sus padres. En mayo de 2025, invitó a su madre al escenario durante su concierto en el Madison Square Garden y, en una publicación posterior en Instagram, compartió un video e imágenes de ese momento tan especial.