Avril Lavigne se convierte en madre a los 42 años

Estados Unidos. ¡Avril Lavigne ya es mamá! La cantante de "Complicated", de 42 años, ha dado la bienvenida a su primera hija junto a su pareja, y compartió la noticia a través de Instagram.
En una serie de fotografías en blanco y negro, se puede ver a Lavigne y a su pareja sosteniendo la mano de la pequeña; en otra imagen, ella la abraza tiernamente contra su pecho.
Una última foto muestra tres pares de zapatillas Vans de cuadros sobre un monopatín: los dos pares de adulto están colocados junto a un par de Vans para bebé. Lavigne aún no ha revelado la identidad del padre de la pequeña.
"Ha llegado nuestra pequeña princesa", escribió Avril Lavigne en su publicación.
En mayo de 2024, Avril Lavigne apareció en el podcast "Call Her Daddy" y respondió a algunas preguntas indiscretas sobre su vida amorosa, antes de afirmar que es "la hostia" en las relaciones.
"Nunca me he dedicado realmente a eso de tener citas", le confesó a la presentadora Alex Cooper. "Siempre he estado, por así decirlo, en una relación bastante seria".
La artista, nominada ocho veces a los premios Grammy, añadió: "Yo saldría conmigo misma. Cocino. Me gusta mucho cocinar, también me apasiona todo lo relacionado con el hogar y la decoración; me divierto mucho con eso".
Cuando le preguntaron si actualmente está saliendo con alguien, la cantante se encogió de hombros y prefirió no responder. Sin embargo, compartió algunos de los requisitos que busca en una pareja: "Lo más importante es encontrar a alguien con quien seas compatible".
"Obviamente, todo esto suena a cliché", continuó, "pero buscas a alguien en quien puedas confiar; porque, si no tienes eso, nunca te sentirás con los pies en la tierra dentro de la relación, y terminarás dando vueltas sin rumbo".
A lo largo de los años, Lavigne ha compartido que mantiene una relación cercana con sus padres. En mayo de 2025, invitó a su madre al escenario durante su concierto en el Madison Square Garden y, en una publicación posterior en Instagram, compartió un video e imágenes de ese momento tan especial.