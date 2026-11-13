¿De qué hablarán Asfura y Marco Rubio en su reunión en Washington?

Washington, Estados Unidos. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunirá este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la sede del Departamento de Estado, en Washington, donde abordarán temas relacionados con la seguridad regional, la migración, la inversión y el combate al crimen transnacional. El encuentro representa una nueva oportunidad para dar seguimiento a los asuntos bilaterales que ambos funcionarios discutieron en enero, cuando Asfura todavía era presidente electo y recibió el respaldo diplomático de Washington tras su victoria electoral. Entre los principales temas de la agenda figura la seguridad regional, particularmente la cooperación entre ambos países para enfrentar las estructuras criminales y las amenazas que representan para la estabilidad de Centroamérica.

La lucha contra el crimen transnacional también ocupará un espacio importante en las conversaciones, debido al interés de ambos gobiernos en fortalecer las acciones conjuntas contra las organizaciones delictivas que operan en diferentes países de la región. Otro de los asuntos previstos es la migración, un tema prioritario en la relación entre Honduras y Estados Unidos. Las conversaciones podrían dar seguimiento a los mecanismos de cooperación y a las políticas relacionadas con los flujos migratorios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La inversión también forma parte de los puntos de interés, especialmente por la intención de fortalecer los vínculos económicos y generar condiciones que permitan atraer capital estadounidense hacia Honduras.

Esta será la segunda reunión documentada entre Rubio y Asfura en Washington. El primer encuentro ocurrió el 12 de enero, cuando el secretario de Estado felicitó al entonces presidente electo por su triunfo y conversó con él sobre seguridad, migración, inversión y cooperación regional. Posteriormente, el mandatario hondureño viajó a Washington el 6 de marzo, donde formalizó el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo perteneciente al Grupo del Banco Mundial. En febrero, Asfura también fue recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, como parte de las actividades relacionadas con el denominado Escudo de las Américas, iniciativa de la que Honduras forma parte.