Emiratos Árabes Unidos vs Honduras: Genialidad de David Ruiz y golazo de Jonathan Rubio

Emiratos Árabes Unidos.

La Selección de Honduras encontró una luz de esperanza en su partido frente a Emiratos Árabes Unidos gracias a una gran anotación de Jonathan Rubio, quien apareció al minuto 52 para marcar el gol del descuento y devolverle la ilusión a la Bicolor en un encuentro complicado.

La H necesitaba reaccionar y encontró en una combinación de calidad y precisión la oportunidad perfecta para meterse nuevamente en el partido. David Ruiz se encargó de protagonizar una formidable asistencia en profundidad, enviando un pase espectacular que dejó a Rubio en una posición ideal para atacar el espacio y buscar la portería rival.

El volante que juega en Angola leyó perfectamente la jugada, aceleró su carrera y se internó en el área rival, donde no dudó a la hora de definir. Con un remate de zurda y de punta, Jonathan Rubio conectó el balón con determinación y lo envió directamente al fondo de las redes, desatando la celebración de los futbolistas catrachos.