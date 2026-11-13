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Emiratos Árabes Unidos vs Honduras: Genialidad de David Ruiz y golazo de Jonathan Rubio

La selección hondureña reaccionó de forma inmediata en el inicio del segundo tiempo.

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 09:29 -
  • German Alvarado
Emiratos Árabes Unidos.

La Selección de Honduras encontró una luz de esperanza en su partido frente a Emiratos Árabes Unidos gracias a una gran anotación de Jonathan Rubio, quien apareció al minuto 52 para marcar el gol del descuento y devolverle la ilusión a la Bicolor en un encuentro complicado.

La H necesitaba reaccionar y encontró en una combinación de calidad y precisión la oportunidad perfecta para meterse nuevamente en el partido. David Ruiz se encargó de protagonizar una formidable asistencia en profundidad, enviando un pase espectacular que dejó a Rubio en una posición ideal para atacar el espacio y buscar la portería rival.

El volante que juega en Angola leyó perfectamente la jugada, aceleró su carrera y se internó en el área rival, donde no dudó a la hora de definir. Con un remate de zurda y de punta, Jonathan Rubio conectó el balón con determinación y lo envió directamente al fondo de las redes, desatando la celebración de los futbolistas catrachos.

Emiratos Árabes Unidos - Honduras: Así se vivió el partido

La acción tuvo todos los ingredientes de una gran anotación: la visión de David Ruiz para filtrar el pase, el desmarque de Rubio para ganarle la posición a la defensa y una definición rápida que sorprendió al guardameta de Emiratos Árabes Unidos.

Además, el tanto ante Emiratos Árabes Unidos representa otro momento importante para Jonathan Rubio, quien poco a poco se ha ganado la confianza del seleccionador nacional, José Francisco Molina. El futbolista hondureño ha ido adquiriendo protagonismo en los planes del entrenador español y sus últimas actuaciones le han permitido consolidarse como una de las alternativas importantes dentro del esquema de la Bicolor.

Rubio ha respondido a esa confianza con minutos, participación y presencia en el once titular durante los compromisos más recientes de la Selección de Honduras. Su continuidad refleja que Molina ha encontrado en el atacante una pieza capaz de aportar movilidad, calidad técnica y soluciones en los últimos metros del terreno de juego.

Honduras cometió grave error y Emiratos Árabes Unidos no perdonó
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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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