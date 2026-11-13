Emiratos Árabes Unidos vs Honduras, EN VIVO, Amistoso internacional

Abu Dabi.

La Selección de Honduras afronta este viernes 13 de noviembre su primer compromiso amistoso en el Medio Oriente, donde se medirá ante Emiratos Árabes Unidos en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi. La Bicolor busca aprovechar esta gira internacional para continuar con su proceso de preparación, afianzar la idea de juego del seleccionador José Francisco Molina y recuperar sensaciones después de quedarse fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

PRIMER TIEMPO: Emiratos Árabes Unidos 1-0 Honduras

MINUTO A MINUTO

FIN DEL PIMER TIEMPO: Honduras se marcha al descanso perdiendo ante Emiratos Árabes Unidos. La H deberá reaccionar en la segunda parte si quiere remontar el marcador y cerrar con buenas sensaciones este compromiso amistoso.

Minuto 45 Se añade solamente un minuto en el primer tiempo.

Minuto 45 UFFFF. Remate de Jonathan Rubio dentro del área que impacta en un defensor de Emiratos Árabes Unidos. La H estuvo muy cerca de abrir el marcador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Minuto 44 Tiro libre a favor de la selección de Honduras desde el costado derecho.

Minuto 38 Falta de Ousmane Camara sobre Joseph Rosales.

Minuto 35 Honduras toma el control de la pelota en busca del empate.

Khalifa Al Hammadi aparece completamente solo dentro del área y conecta un certero cabezazo para enviar el balón al fondo de la red. El tanto llega tras un tiro libre ejecutado desde el sector izquierdo. ¡Se adelanta el conjunto local ante una defensa hondureña que no pudo evitar el remate!

Minuto 33 Goool de Emiratos Árabes Unidos.

Se cumplen 30 minutos.

Minuto 28 Centro de Jonathan Rubio intentando asistir a Dereck Moncada, pero no pasa nada en el área de Emiratos Árabes Unidos.

Minuto 26 Ali Saleh saca un remate, pero el balón se marcha completamente desviado del arco defendido por Edrick Menjívar.

Minuto 24 Remate desviado de Alejandro Reyes.

Minuto 23 Luis Palma ejecuta un tiro libre que pasa rozando el arco de Emiratos Árabes Unidos. ¡Buena oportunidad para Honduras, que responde y busca abrir el marcador!

Minuto 22 Falta sobre David Ruiz y tiro libre a favor de Honduras

Minuto 19 Bruno de Oliveira prueba con un remate, pero el balón se marcha desviado. Honduras vuelve a pasar apuros ante la presión del conjunto local.

Minuto 16 UFFF. Ousmane Camara conecta un cabezazo que se marcha desviado, luego de una pésima salida del defensor hondureño Denil Maldonado. ¡Se acerca Emiratos Árabes Unidos y la H pasa el susto!

Se cumplen 15 minutos: Persiste el empate sin goles entre Emiratos Árabes Unidos y Honduras.

Minuto 13 Dereck Moncada envía un centro al área, pero la defensa de Emiratos Árabes Unidos está atenta y despeja el balón, evitando el peligro.

Minuto 9 Luan Pereira prueba con un remate de larga distancia, pero el guardameta hondureño Edrick Menjívar responde con seguridad y se queda con el balón en dos tiempos.

Minuto 5 Ali Saleh ingresa al área, pero Denil Maldonado lo frena y pasa el susto en el área de Honduras.

Minuto 3 Primera llegada de la H: Luis Palma se quita de encima a un adversario y envía un centro al área, pero el guardameta de Emiratos Árabes Unidos está atento y se queda con el balón.

Minuto 1 Falta en el centro del campo del zaguero hondureño Denil Maldonado.

¡COMENZÓ EL PARTIDO! ¡La Selección de Honduras ya se enfrenta a Emiratos Árabes Unidos!

Ahora se entona el Himno Nacional de Emiratos Árabes Unidos.

Se entonan las sagradas notas del Himno Nacional de Honduras.

Ingresan al campo los jugadores titulares de Emiratos Árabes Unidos y Honduras.

El 11 titular de Emiratos Árabes Unidos: 17 Khalid Eissa, 16 Marcus Meloni, 12 Khalifa Al Hammadi, 5 Ala Aldeen Zhir, 2 Ruben Filipe, 24 Mamadou Coulibaly, 21 Issam Faiz, 11 Bruno de Oliveira, 18 Luan Pereira, 7 Ali Saleh, 26 Ousmane Camara.

Julián Martínez, Rigo Rivas y David Ruiz, se estrenan en la H bajo el mando del español José Francisco Molina.

El 11 titular de Honduras para enfrentar a Emiratos Árabes Unidos: 1. Édrick Menjívar; 8.Joseph Rosales, 3. Julián Martinez, 2. Denil Maldonado, 7. Rigo Rivas; 11. David Ruiz, 14. Alejandro Reyes, 10. Luis Palma, 21 Jonathan Rubio; 9. Keyrol Figueroa, 17. Dereck Moncada.

La gira por el Medio Oriente fue programada después de que Honduras no consiguiera avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, un resultado que dejó un sabor amargo en el entorno de la Selección Nacional.

El duelo ante Emiratos Árabes Unidos marcará el séptimo partido de José Francisco Molina como entrenador de la Selección Nacional de Honduras. Hasta el momento, el técnico español registra un balance de tres derrotas, dos empates y una victoria, de acuerdo con los resultados contabilizados antes de este compromiso.

Buenos días. Bienvenidos al minuto a minuto del amistoso que sostendrá la selección de Honduras ante Emiratos Árabes Unidos.