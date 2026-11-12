Honduras volverá a ser sede del Premundial Sub-17: nuevo formato y estadios

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras volverá a convertirse en el centro del fútbol juvenil de Centroamérica y el Caribe. San Pedro Sula será nuevamente la sede del Premundial Sub-17 masculino de la Concacaf, que se desarrollará en febrero de 2027 y tendrá como escenarios el estadio Francisco Morazán y el estadio Olímpico Metropolitano.

Con esta designación, la ciudad industrial albergará por tercera ocasión consecutiva partidos de esta competencia, después de recibir encuentros correspondientes a las ediciones de 2025 y 2026.

Los dos recintos deportivos sampedranos serán los encargados de recibir los encuentros de las selecciones participantes, que buscarán avanzar en el torneo y conseguir uno de los cupos disponibles para el próximo Mundial Sub-17 de la FIFA.