Honduras vence a Catar en penales y afina detalles para el Mundial Sub-17

La Selección Nacional Sub-17 de Honduras comenzó con buenas sensaciones su preparación para el Mundial de Catar 2026. La Mini H consiguió una victoria frente a la selección anfitriona en su primer partido amistoso, al imponerse 4-3 en la tanda de penales después de igualar 2-2 durante los 90 minutos.
El encuentro se disputó este día en el estadio Al Gharafa, donde los dirigidos por Merling Paz tuvieron una exigente prueba frente a un rival que también se prepara para la competencia mundialista. El resultado representa un impulso anímico para los juveniles hondureños, que buscan llegar en las mejores condiciones a su estreno.
Después de una primera parte sin goles, las emociones llegaron en el complemento. Catar consiguió ponerse en ventaja, pero Honduras reaccionó y encontró en Yeiron Arzú al futbolista que devolvió la igualdad al marcador al minuto 75.
La selección anfitriona volvió a adelantarse, pero la Bicolor no bajó los brazos y encontró el 2-2 al minuto 89 gracias a Jeremy Rodríguez, quien apareció en los últimos instantes para evitar la derrota hondureña en el tiempo reglamentario.
La definición desde los once metros terminó siendo favorable para Honduras. Yeiron Arzú, Yago Matute, Jonathan Claros y Eduardo Romero convirtieron sus respectivos lanzamientos, mientras que el guardameta David Paz se convirtió en una de las grandes figuras de la jornada al detener tres penales de los cataríes.
De esta manera, la Mini H celebró su primera victoria en territorio asiático y continúa con su planificación para afrontar una competencia que reunirá a las mejores selecciones juveniles del mundo.
¿EN QUÉ GRUPO ESTÁ HONDURAS EN EL MUNDIAL SUB-17?
La Bicolor integra el Grupo L del Mundial Sub-17 de Catar 2026, donde tendrá que enfrentarse a Serbia, Colombia y Japón. Se trata de una zona exigente para los dirigidos por Merling Paz, que buscarán conseguir uno de los boletos a la siguiente ronda.
La preparación de Honduras todavía contempla un segundo compromiso amistoso. La Mini H se enfrentará a China el próximo domingo 15 de noviembre en el estadio Al Bayt de Catar, a partir de las 8:00 de la mañana, hora hondureña.
Este será el último fogueo anunciado antes de comenzar su participación mundialista. El cuerpo técnico aprovechará este encuentro para seguir ajustando detalles, evaluar el rendimiento de sus futbolistas y llegar con ritmo competitivo al primer compromiso frente a Serbia.
El Mundial Sub-17 de Catar se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Honduras tiene la ilusión de realizar una buena presentación y demostrar que cuenta con una generación capaz de competir internacionalmente.
La victoria ante Catar representa un primer paso positivo. Ahora, la Mini H tendrá una última prueba ante China antes de comenzar el gran desafío mundialista.