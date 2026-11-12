Honduras vence a Catar en penales y afina detalles para el Mundial Sub-17

Catar.

La Selección Nacional Sub-17 de Honduras comenzó con buenas sensaciones su preparación para el Mundial de Catar 2026. La Mini H consiguió una victoria frente a la selección anfitriona en su primer partido amistoso, al imponerse 4-3 en la tanda de penales después de igualar 2-2 durante los 90 minutos. El encuentro se disputó este día en el estadio Al Gharafa, donde los dirigidos por Merling Paz tuvieron una exigente prueba frente a un rival que también se prepara para la competencia mundialista. El resultado representa un impulso anímico para los juveniles hondureños, que buscan llegar en las mejores condiciones a su estreno.

Después de una primera parte sin goles, las emociones llegaron en el complemento. Catar consiguió ponerse en ventaja, pero Honduras reaccionó y encontró en Yeiron Arzú al futbolista que devolvió la igualdad al marcador al minuto 75.

La selección anfitriona volvió a adelantarse, pero la Bicolor no bajó los brazos y encontró el 2-2 al minuto 89 gracias a Jeremy Rodríguez, quien apareció en los últimos instantes para evitar la derrota hondureña en el tiempo reglamentario. La definición desde los once metros terminó siendo favorable para Honduras. Yeiron Arzú, Yago Matute, Jonathan Claros y Eduardo Romero convirtieron sus respectivos lanzamientos, mientras que el guardameta David Paz se convirtió en una de las grandes figuras de la jornada al detener tres penales de los cataríes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse