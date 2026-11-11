Daniel Carter Bodden, de 'carwashero' a goleador: lágrimas, hambre y sacrificios de su madre

San Pedro Sula, Honduras.

Durante un tiempo, Daniel Carter Bodden tuvo que aprender a convivir con las críticas, las burlas y, sobre todo, con la frustración de no encontrar las oportunidades que tanto deseaba en el fútbol. Su paso por Real España y Platense estuvo marcado por la falta de minutos, las dudas y momentos en los que llegó a encerrarse en su habitación para preguntarse qué debía hacer para cambiar su realidad. Incluso hubo días en los que le confesó a su madre que ya no quería seguir esforzándose. Pero cuando las fuerzas parecían agotarse, apareció el motor más importante de su vida: su madre, Nekisha Ashanny Bodden. Ella no solamente lo alentó a no abandonar sus sueños, sino que también lo apoyó económicamente, incluso pagándole el gimnasio para que recuperara su nivel y volviera a creer en sus condiciones. Daniel decidió escucharla, alejarse de las distracciones, dejar atrás las redes sociales, trabajar en silencio y convertir cada crítica en una razón para superarse. “Si no fuera por mi mamá, quizá no estaría disfrutando este momento que estoy viviendo ahora”, confiesa Daniel Carter Bodden en esta entrevista con Diario LA PRENSA.

Ahora con Lobos de la UPN su presente es totalmente distinto está viviendo su mejor momentos en Liga Nacional, está peleando en la parte alta de la tabla de goleadores (6 goles) y su confianza está tan alta que pensó que José Francisco Molina lo iba a tomar en cuante para la fecha FIFA de noviembre. Bodden también recordó su época en Islas de la Bahía, donde trabajó en un car wash lavando automóviles para ahorrar un poco y viajar a San Pedro Sula para hacer pruebas al Real España. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

-ENTREVISTA CON DANIEL CARTER BODDEN-

¿Por qué saliste en medio del torneo pasado de Platense? Yo creo que fue por el entrenador, pues no me llevaba muy bien con él. No jugaba, no tenía minutos y por eso hablé con el presidente. Le pregunté por qué no estaba jugando y si podía hablar con el técnico para saber qué estaba pasando. Yo también hablaba con Cáceres y él me decía que estaba bien, que siguiera trabajando. Me imagino que él también tenía su opinión, pero yo seguía haciendo lo mío y trabajando.

Recuerdo que, después del último partido que jugamos contra Real España, que fue por la noche, el presidente me dijo que al día siguiente tenía que regresar para acá, a Real España. Ellos hablaron, tomaron la decisión y yo simplemente la acepté. De hecho, el torneo ni siquiera había terminado y yo ya estaba entrenando acá. Creo que hasta vos me viste en esos días. ¿Qué hablaste con el profesor Nazar? ¿Qué palabras te aportó para que también te brindara confianza? El profesor había escuchado cosas sobre mí, que hacía relajo y ese tipo de cosas. Cuando hablé con él, me preguntó cómo era yo y qué podía esperar de mí. Entonces le dije: "Mire, profe, usted va a ver cómo soy ahora que vengo a entrenar". Él me dijo que me había traído porque había visto potencial en mí. Entonces yo le respondí: "Profe, usted puede confiar en mí en todos los aspectos. Lo único que le voy a pedir es que me dé minutos y yo voy a responder". Durante los partidos amistosos que veníamos jugando empecé a marcar goles y creo que ahí me fui ganando la confianza del profesor. Él siempre me decía que siguiera así, trabajando y haciendo las cosas de la misma manera.La verdad, me gustó mucho porque me dejaban jugar. Me sentí cómodo y respaldado por mis compañeros. Ellos me dieron la confianza y yo la aproveché. Estoy aprovechando todos los minutos que me da el profesor y tratando de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué le habían dicho de vos al profesor? No sé exactamente qué le habían dicho. Él me comentó que había escuchado que yo era relajero y que hacía algunas cosas. Pero yo le dije: "Mire, usted va a ver cómo soy yo". Incluso le dije que algún día podía tener una entrevista con él y preguntarle cómo era yo, qué pensaba de mí y cómo me comportaba. Ahí iba a tener su respuesta. Además de la confianza que te han brindado, ¿qué has hecho de diferente en lo personal para alcanzar el buen momento que estás viviendo? Mi mamá siempre mira mis partidos y, la verdad, creo que ella fue quien más me inspiró. Hubo un momento en el que yo le decía: "Mamá, ya no puedo más, ya no quiero seguir". Recibía muchas críticas, pero trataba de tomarlas como una motivación para hacerme más fuerte. Empecé a ir al gimnasio, a correr y a realizar trabajos extras. Antes no lo hacía de esa manera, pero ahora comencé a trabajar más en esos aspectos. Todos los días iba al gimnasio y también salía a correr por las tardes. Me sentía bien porque notaba que eso me estaba ayudando. Gracias a Dios, ese esfuerzo está dando frutos. Creo que todo ha sido una combinación de eso y del enfoque que tengo ahora. Estoy más enfocado que nunca. ¿Qué cosas has dejado de hacer para concentrarte más en tu carrera? La verdad, he dejado de desvelarme. Antes pasaba mucho tiempo en el celular, viendo TikTok y otras cosas, pero decidí dejar eso un poco de lado. Ahora trato de descansar más, trabajar y concentrarme en mi carrera. Gracias a Dios, todo me está saliendo de la mejor manera. Todo esto se lo debo a Dios, a mi mamá y al esfuerzo que estoy haciendo.

Cuando le decías a tu mamá que ya no podías más, ¿pensabas en dejar el fútbol o simplemente estabas cansado de la situación que estabas viviendo? Ya no me importaba hacer trabajos extras ni nada de eso. Mi mamá me decía que tenía que hacer una cosa, que tenía que hacer otra, y yo le respondía: "Mamá, ya no quiero hacer nada". Pero sí quería seguir en el fútbol porque es mi sueño y quiero cumplirlo. Mi mamá me motivaba todos los días. Se levantaba y me preguntaba: "Hijo, ¿cómo te sentís? ¿Has ido al gimnasio?". Imaginate que hasta ella me pagaba el gimnasio para que pudiera ir y recuperar mi nivel. Gracias a Dios, primero, y a mi madre, estoy aquí disfrutando este gran momento que estoy viviendo. ¿Te visualizas como el máximo goleador del torneo? Sí, la verdad, me visualizo así. Primero quiero que el equipo entre a la liguilla. No estoy pensando demasiado en la tabla de goleadores, sino en ayudar al equipo. Si me llega la oportunidad de marcar un gol, obviamente voy a tratar de aprovecharla. Pero mi prioridad es ayudar al equipo. Los goles van a llegar solos si seguimos trabajando. Cuando te pusiste por primera vez la camisa de Lobos de la UPN, ¿imaginaste que ibas a vivir este momento y estar peleando por el liderato de goleo con jugadores como Nicolás Messiniti y Eddie Hernández? La verdad, no me lo imaginé así, pero sí sabía que iba a hacer un buen torneo. Antes de irme hablé con mi mamá y le dije: "Mamá, voy a tomar esta decisión y me voy a ir a la UPN, donde voy a tener más oportunidades". Yo sabía que podía hacer un buen papel, pero no me visualizaba peleando por el liderato de goleo. No esperaba estar en esta posición. ¿Eso te llena de orgullo? Sí, me llena muchísimo de orgullo. Mi mamá siempre me ha dicho que tengo que salir adelante y que debo luchar por mis sueños. Eso fue lo que más me inspiró. Cuando llegaba a mi casa y recordaba todas esas cosas que ella me decía, me motivaba a seguir trabajando. Nunca he tenido a muchas personas que me digan cosas y me apoyen de esa manera. Siempre he contado con mis padres, especialmente con mi mamá (Nekisha Ashanny Bodden), que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Uno sabe lo difícil que es el fútbol. Estoy agradecido por todo, por lo bueno y por lo malo, porque de las experiencias negativas también se aprende.

¿Qué hacías cuando recibías todas esas críticas y burlas en las redes sociales? ¿Llegaste a llorar por lo que decían de vos? Sí. Después de algunos partidos, cuando jugaba contra equipos con Platense o Real España, llegaba a mi cuarto, me encerraba y lloraba. Me sentía mal, pero también me preguntaba qué podía hacer para mejorar. Incluso hablaba con mi mamá y le preguntaba qué podía hacer para cambiar la situación. Había momentos en los que ya ni jugaba, no aparecía en las convocatorias y ni siquiera me llevaban en lista. Cuando terminó el torneo, le prometí a mi mamá que el siguiente sería mejor que el anterior. Entonces empecé a trabajar más, a ir al gimnasio y a realizar ejercicios extras. Ella siempre me decía que no me quedara en casa, porque estando ahí no iba a conseguir nada. Parece mentira, pero el gimnasio ayuda bastante. Uno tiene que hacer algo para mejorar y no quedarse sentado esperando que las cosas cambien. También hay que pedirle siempre a Dios que nos ayude. ¿Qué pasaba por tu mente cuando recibías las críticas y después mirabas a tu hijo? Muchas cosas, la verdad. Tener un hijo no es fácil, y mucho menos cuando uno está pasando por situaciones complicadas. Uno quiere que su hijo lo vea bien. En mi caso, más allá del dinero, lo que yo quería era jugar. Quería que mi mamá pudiera verme en los partidos y sentirse orgullosa de mí. Me hace muy feliz cuando ella me manda videos y fotografías en las que aparezco jugando. Saber que está orgullosa de mí es algo muy especial. Por ellos dos estoy haciendo todo esto. Si no fuera por mi familia, creo que quizá no seguiría, porque el fútbol es muy complicado. Uno recibe muchas críticas y hay momentos en los que hasta tiene que alejarse de las redes sociales. Yo también borré algunas de mis redes porque pasaba viendo comentarios y cosas innecesarias. Decidí dejar eso a un lado y concentrarme en trabajar. Cuando tenía tiempo libre, incluso cuando estaba en Roatán, salía a correr y asistía al gimnasio. Después, cuando regresé, seguí haciendo lo mismo. Mi mamá fue quien más me inspiró para tomar esas decisiones. Si no fuera por ella, quizá no estaría disfrutando este momento que estoy viviendo ahora. ¿En algún momento esas críticas pasaron de las redes sociales a situaciones personales? ¿Algún aficionado te llegó a decir algo cuando te encontraba en un supermercado o en un centro comercial? No, la verdad es que nadie me ha dicho nada directamente. Todo lo que veía era en las redes sociales, cuando entraba a revisar los comentarios. Eso afecta muchísimo, especialmente cuando uno entra al campo y comienza a tener miedo de hacer algunas cosas, de fallar un pase o de equivocarse. Sin embargo, esas experiencias me hicieron más fuerte. Ahora las críticas ya no me interesan de la misma manera. Trato de aprender de ellas y seguir adelante. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Por qué no lograste consolidarte? Hermano, me pasaron muchas cosas de las que ni siquiera quiero hablar. Prefiero no entrar en esos detalles porque ocurrieron varias situaciones relacionadas con personas de Real España. ¿Pero en Estados Unidos tenías oportunidades de jugar? Sí, la verdad es que sí. Allá llegaban jugadores que entrenaban muy fuerte y se preparaban bastante. Había delanteros que tenían mucha competencia y que marcaban goles. Yo tenía que esperar mi oportunidad. Por más que trabajara, ellos tenían sus minutos y sus oportunidades. Después tomaron algunas decisiones y me tocó regresar. Recuerdo que un día estaba comiendo cuando me llamaron para decirme que tenía que regresar. Pasaron bastantes cosas, pero prefiero no hablar de eso.