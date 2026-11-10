Asesinato de abogada de El Negro Lobo lleva siete años en la impunidad

San Pedro Sula, Honduras. A siete años del asesinato de Ana Lourdes Arriaga, abogada de Carlos Arnaldo Lobo Alemán, alias Negro Lobo, la Policía no ha dado respuesta a la interrogante de quién la asesinó junto a su cuñado. La única hipótesis general que manejó la Policía fue que el crimen podría estar relacionado con su trabajo como abogada, pero nunca se estableció una línea de investigación definida. El asesinato de la profesional del Derecho ocurrió la noche del viernes 12 de abril de 2019, cuando fue atacada a balazos por sicarios mientras se conducía en una camioneta Jeep Patriot junto a su cuñado, José María Maradiaga, quien también falleció.

Las investigaciones policiales establecieron que los sicarios interceptaron a las víctimas en dos vehículos. De uno de ellos se bajaron varios hombres que dispararon contra la camioneta de la abogada, quien era muy conocida en su gremio. Ana Lourdes Arriaga era abogada de Carlos Arnaldo Lobo Alemán, alias Negro Lobo, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2014 y condenado a 20 años de prisión en diciembre de ese mismo año por narcotráfico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Arriaga también defendió en su momento a Sergio Neptaly Mejía Duarte, alias Compa Nepta, quien en 2018 fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Dos días después del crimen, miembros de la Policía Nacional encontraron abandonado un vehículo Hyundai Elantra, color gris, en la colonia La Raquel, sector de Lomas del Carmen, en San Pedro Sula.

Sospechas sobre la banda criminal Los Aguacates

Según las investigaciones policiales, ese vehículo habría sido utilizado por los asesinos de la abogada Ana Lourdes Arriaga. De acuerdo con las indagaciones, el automotor era utilizado por un individuo que pertenecía a la banda criminal Los Aguacates y se dedicaba al sicariato. Esta situación originó la hipótesis de que esa organización criminal podría estar detrás del asesinato de la profesional del Derecho; sin embargo, la teoría nunca fue comprobada por la Policía.

Hasta la fecha, el asesinato de Ana Lourdes Arriaga permanece en la impunidad, pues la Policía no ha capturado a ninguna persona por el crimen.

La condena de Negro Lobo en Estados Unidos

Carlos Arnaldo Lobo Alemán fue entregado a las autoridades de Estados Unidos el 9 de mayo de 2014 y se convirtió en el primer hondureño extraditado a ese país por narcotráfico.