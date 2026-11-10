El Mario Rivas renovará equipos de urología y cardiología con L2.5 millones donados

San Pedro Sula, Honduras. La compra de un cistoscopio, electrocardiógrafos y 50 camillas permitirá reforzar los servicios de urología, cardiología y las áreas de atención del hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula. El equipamiento será adquirido con un aporte de 2.5 millones de lempiras entregado por el Congreso Nacional y diputados del departamento de Cortés. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, junto con diputados de diferentes fuerzas políticas, señalaron que el aporte busca contribuir a atender las necesidades de uno de los principales hospitales públicos de la zona noroccidental del país. Gracias a esta donación, Edgardo Iraeta, director del hospital, explicó que los recursos permitirán adquirir 50 camillas, comprar equipo médico: dos electrocardiógrafos y un cistoscopio, para mejorar la atención de los pacientes y realizar mejoras en algunas áreas de infraestructura que requieren atención.

"Vamos a comprar 50 camillas con este dinero y esto nos permite reforzar la atención más digna para el traslado de nuestros pacientes", expresó Iraeta a Diario LA PRENSA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El funcionario detalló que entre las áreas priorizadas se encuentra la emergencia de Medicina Interna, debido al incremento de pacientes que llegan al hospital procedentes de distintos municipios de la zona noroccidental. Por su parte, Zambrano indicó que el donativo también contempla la adquisición de equipos para los servicios de urología y cardiología, así como la ampliación de una sala de Medicina Interna con capacidad para 15 pacientes. El titular del Legislativo manifestó que, más allá de la entrega económica, la visita permitió conocer las condiciones del hospital y asumir compromisos para buscar soluciones a las necesidades del sistema sanitario.

"Lo más importante hoy no es venir a entregar el aporte, que claro que va a ayudar, es el compromiso que nos llevamos como Congreso para trabajar por la salud del país", expresó Zambrano. El presidente del Congreso también señaló que se debe analizar la ampliación de la capacidad del Mario Catarino Rivas y avanzar en los proyectos relacionados con la construcción del Hospital del Trauma, debido a la cantidad de personas que ingresan por accidentes de tránsito. De este hospital se habló en el gobierno pasado, pero quedó en papeles. Según Zambrano, al centro asistencial llegan alrededor de 50 personas al día por accidentes, situación que aumenta la demanda de atención y repercute en la mora quirúrgica. También planteó la posibilidad de socializar una propuesta de seguro para motociclistas y conductores de vehículos, aunque aclaró que no existe una decisión definitiva al respecto. Por otra parte, informó que la Comisión de Presupuesto comenzará a solicitar información a los hospitales del país para conocer sus requerimientos y evaluar qué necesidades pueden incorporarse en el próximo presupuesto. Señaló que la aprobación está prevista entre el 14 y el 19 de diciembre. Por su parte, Iraeta reconoció que las necesidades del hospital son numerosas y que no pueden resolverse de inmediato, pero sostuvo que este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de pacientes.

Más recursos para atender la demanda

El diputado Carlos Umaña explicó que la contribución representa un apoyo puntual para el hospital, ya que el centro asistencial enfrenta necesidades que no pueden cubrirse únicamente con este tipo de aportes. Por ello, consideró necesario fortalecer su presupuesto para mejorar las condiciones de atención.

"Esperamos incrementarle el presupuesto al hospital Mario Catarino Rivas en alrededor de 200 a 300 millones de lempiras adicionales", manifestó el diputado, al referirse a la discusión del Presupuesto General de la República prevista para diciembre.