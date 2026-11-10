Dengue en Honduras: reportan 944 nuevos contagios en una semana

Tegucigalpa, Honduras. Los casos de dengue continúan en aumento en Honduras. Durante la Semana Epidemiológica (SE) 44, comprendida entre el 1 y el 7 de noviembre, se registraron 944 nuevos diagnósticos, lo que representa un promedio de 135 contagios diarios. La cifra supone un incremento de 230 casos respecto a la Semana Epidemiológica 43, cuando se reportaron 714 contagios. Esto equivale a un crecimiento del 32.2% en una semana. Con estos nuevos diagnósticos, Honduras acumula 13,939 casos de dengue en lo que va de 2026, según los registros de la Secretaría de Salud (Sesal). Del total de contagios, 10,269 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 3,407 fueron clasificados como dengue con signos de alarma y 263 como dengue grave.

El dengue con signos de alarma puede presentar manifestaciones como fiebre y dolor corporal y articular. En los casos graves pueden aparecer complicaciones como sangrado y vómitos, entre otras manifestaciones que requieren atención médica inmediata.



Comparación con 2025

Pese al incremento registrado durante las últimas semanas, los datos muestran una reducción interanual del 9.70% en los casos acumulados hasta la Semana Epidemiológica 44, en comparación con el mismo período de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el comportamiento reciente de la enfermedad refleja un repunte que podría modificar el balance con el que Honduras cierre el año.

Las estimaciones oficiales plantean que, si se mantiene un promedio de 703 nuevos diagnósticos por semana, Honduras podría cerrar 2026 con aproximadamente 19,322 casos de dengue. No obstante, el aumento registrado en la Semana Epidemiológica 44 evidencia un cambio en la tendencia reciente de los contagios. Por ello, el total al cierre del año dependerá del comportamiento de la enfermedad durante las semanas restantes.

El repunte también plantea la necesidad de dar seguimiento a los reportes epidemiológicos para determinar si el país alcanzará o superará la cantidad de casos registrada al cierre de 2025.

Medidas de prevención

La Secretaría de Salud implementó una jornada de vacunación contra el dengue, dirigida a niños y adolescentes de entre seis y 16 años. La vacuna requiere dos aplicaciones. Después de administrar la primera dosis, se debe esperar tres meses para aplicar la segunda. La Sesal dispone de más de 100,000 dosis a nivel nacional, con las que se espera beneficiar a alrededor de 50,000 niños y adolescentes.