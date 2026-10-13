Honduras reporta cinco muertes por dengue grave en 2026 e investiga otro fallecimiento

El último deceso fue un bebé de tres meses en Tegucigalpa y el posible caso adicional corresponde a una joven de 19 años en Roatán, mientras el país suma 10.749 contagios, según la entidad sanitaria.

Tegucigalpa . Honduras registra en 2026 cinco muertes por dengue grave y las autoridades investigan otro fallecimiento, informó este martes la Unidad de Vigilancia de la Salud del país centroamericano.

"Tenemos cuantificados, lamentablemente, cinco decesos a causa de dengue; el más reciente es un bebé de tres meses que falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social" en Tegucigalpa, dijo a periodistas el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía.

Las primeras muertes se reportaron entre junio y agosto en el departamento de Olancho, donde falleció una mujer de 21 años, y en Choluteca, con dos casos correspondientes a personas de 6 y 19 años. Otro de los fallecidos era un joven de 22 años que murió en Tegucigalpa, la capital de Honduras, detalló Mejía.

Agregó que las autoridades sanitarias analizan las causas de muerte de otra persona que presentaba los mismos síntomas de dengue, enfermedad que puede ser mortal en su modalidad hemorrágica.

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Se trata de una mujer, de 19 años, que falleció en el Hospital Satuyé, de la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, precisó el funcionario.

Mejía señaló que Honduras acumula 10,749 casos de dengue en lo que va de 2026, aunque no precisó cuántos corresponden a la forma clásica de la enfermedad y cuántos a la variante grave o hemorrágica.

Destacó la importancia de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegyti, transmisor del dengue, el chikunguña y el zika. Sus síntomas son fiebres altas, dolor de cabeza, vómitos y erupciones en la piel.

Las autoridades de Salud de Honduras recomiendan a la población evitar acumulaciones de agua, contribuir a la recolección de basura y mantener limpios los patios.

Además, no automedicarse y acudir a los servicios médicos cuando detecten alguno de los signos de alarma de la enfermedad, que en 2025 causó la muerte de siete personas y más de 16.000 enfermos.