Dengue grave cobra la vida de un niño de tres años en el IHSS

El menor, procedente de la colonia Los Pinos, en el Distrito Central, permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos debido a la gravedad de su estado de salud.

Tegucigalpa, Honduras. Un niño de tres años falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a causa de complicaciones derivadas del dengue grave, confirmó Héctor Carranza, jefe de Pediatría del centro asistencial. Con este caso, suman cinco los decesos por dengue en el país.

De acuerdo con el especialista, el pequeño presentó un cuadro de dengue grave que evolucionó hasta provocarle una falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada, además de varios paros cardiorrespiratorios.

"Vino ya en condición crítica y por eso pasó directamente a cuidados intensivos de niños", explicó el jefe de Pediatría.

El médico detalló que el menor presentaba signos de bajo gasto, mal llenado capilar y deshidratación al momento de su ingreso, condiciones que complicaron su evolución.

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Con este nuevo fallecimiento, suman cinco las personas que han muerto por dengue en Honduras en lo que va de 2026, según los casos confirmados por las autoridades sanitarias.

Los fallecidos eran procedentes del Distrito Central, Choluteca y Olancho, lugares donde se reporta la mayor cantidad de casos en lo que va del año.

Actualmente, el país acumula un total de 10,059 casos de dengue, y en las últimas semanas se observa un incremento de la enfermedad debido a las lluvias que han caído en el territorio y que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Ante el incremento de los casos y el período de lluvias que atraviesa el país, los especialistas piden a las familias reforzar las medidas de prevención desde sus propias viviendas.

Recordaron que cualquier recipiente que acumule agua puede convertirse en un sitio de reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Por ello, recomendaron cambiar con frecuencia el agua de los floreros, mantener limpias las pilas y eliminar recipientes que puedan acumular agua, especialmente durante la temporada lluviosa.

También mencionaron el uso de abate, disponible en los centros de salud, como una de las medidas que pueden emplearse para evitar la reproducción del mosquito en depósitos de agua.

"Hay que también tener limpia y bien aseada la casa, evitar cualquier cúmulo de agua limpia, porque en el agua limpia es donde se cría el zancudo", señaló el doctor Carranza.