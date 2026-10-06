Dos niños reciben atención especializada tras explosión en Copán

Tegucigalpa, Honduras. La recuperación de dos menores de edad continúa bajo vigilancia médica en Tegucigalpa, luego de resultar con graves quemaduras en una explosión ocurrida dentro de una vivienda en el departamento de Copán. Ambos fueron trasladados hasta la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), después de recibir atención inicial en el Hospital Regional de Occidente, en Santa Rosa de Copán. La gravedad de las lesiones hizo necesario su traslado a la capital. Jenny Olivera, portavoz de Fundaniquem, explicó que uno de los menores permanece conectado a un respirador artificial debido a la condición en que ingresó al centro asistencial.

“El niño está intubado, entonces está recibiendo todo el tratamiento correspondiente por parte de los médicos. La niña está más estable y se les están haciendo las limpiezas correspondientes por parte de quirófano”, informó Olivera. La niña presenta una evolución más estable, aunque ambos permanecen bajo observación constante debido a la magnitud de las heridas provocadas por el fuego. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El día de la explosión

El accidente ocurrió el domingo 5 de octubre en la comunidad de El Porvenir, en el municipio de San José, Copán. En la emergencia también resultaron afectados los dos adultos que integraban la familia. Las primeras investigaciones apuntan a que dentro de la vivienda se realizaban trabajos artesanales relacionados con la elaboración de productos de pirotecnia. Una de las hipótesis que se encuentra bajo investigación señala que una posible fuga de gas LPG habría permitido la acumulación del combustible en el interior del inmueble. Posteriormente, una chispa producida por una máquina de soldar habría provocado la explosión.

Tras el siniestro, los cuatro afectados fueron llevados al centro hospitalario de Santa Rosa de Copán para recibir asistencia médica. Posteriormente, los dos menores fueron derivados a Fundaniquem por la severidad de sus quemaduras. Por ahora, los médicos no han establecido cuántas cirugías podrían requerir los menores. Olivera explicó que esa decisión dependerá de cómo evolucionen las lesiones y de la respuesta que tengan al tratamiento durante los próximos días. “Ya el día de ayer (lunes 5 de octubre) se realizó una limpieza. Estamos esperando que ellos también reaccionen a los medicamentos que se les están proporcionando para que puedan salir bien de este tipo de quemaduras”, manifestó la portavoz. El personal médico continuará realizando evaluaciones y procedimientos de limpieza mientras determina los siguientes pasos para atender las lesiones de los dos menores.