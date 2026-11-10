Congreso socializa Presupuesto General 2027 con empresarios del valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras. La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional inició este martes la socialización del Presupuesto General de la República para 2027 con empresarios, diputados, funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de sectores productivos de la zona norte, durante una reunión realizada en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula.
El encuentro forma parte del proceso de diálogo impulsado por el Legislativo para recoger las propuestas de distintos sectores y alcanzar consensos antes de someter el proyecto a discusión y aprobación en el pleno. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, indicó que la meta es aprobar el presupuesto entre el 14 y el 19 de diciembre.
“Tenemos que buscar los consensos necesarios para que el presupuesto se pueda aprobar entre la semana del 14 al 19 de diciembre”, expresó Zambrano, quien también manifestó su interés en evitar que la aprobación se prolongue hasta los primeros meses de 2027.
Durante la jornada, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, presentó los principales componentes del proyecto ante la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Pérez. La exposición incluyó las asignaciones para las instituciones públicas y los proyectos de inversión previstos para el próximo año.
La propuesta contempla cuatro áreas prioritarias: infraestructura, seguridad, salud y educación, consideradas fundamentales para atender las necesidades del país y promover el desarrollo económico. Estos ejes fueron expuestos ante los empresarios y representantes de los sectores productivos que participaron en la reunión.
El presidente de la CCIC, Karim Qubain, agradeció al titular del Congreso por incluir al valle de Sula en la discusión presupuestaria y manifestó su expectativa de que se impulsen obras de infraestructura y protección para atraer inversiones y generar oportunidades de empleo. Recordó que esta región aporta el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.
“Estamos para apoyarles, estamos para trabajar juntos para lograr lo que necesita el pueblo hondureño”, expresó Qubain. Añadió que las familias necesitan oportunidades laborales para cubrir sus necesidades y garantizar el sostenimiento de sus hogares.
El dirigente empresarial también pidió que el presupuesto contemple las necesidades de la población en salud y educación, además de garantizar seguridad jurídica para las empresas y los inversionistas. Entre las prioridades planteadas durante el encuentro destacó la construcción de la represa multipropósito El Tablón, considerada clave para reducir la vulnerabilidad del valle de Sula ante las inundaciones.
En la socialización participaron diputados de la Comisión de Presupuesto, empresarios afiliados a la CCIC y representantes de otros sectores productivos, quienes coincidieron en la importancia de orientar la inversión pública hacia los problemas que limitan el crecimiento económico. El Congreso Nacional continuará las jornadas de consulta en otras regiones del país antes de discutir el proyecto en el pleno, entre el 14 y el 19 de diciembre.