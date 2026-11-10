Congreso socializa Presupuesto General 2027 con empresarios del valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras. La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional inició este martes la socialización del Presupuesto General de la República para 2027 con empresarios, diputados, funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de sectores productivos de la zona norte, durante una reunión realizada en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula. El encuentro forma parte del proceso de diálogo impulsado por el Legislativo para recoger las propuestas de distintos sectores y alcanzar consensos antes de someter el proyecto a discusión y aprobación en el pleno. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, indicó que la meta es aprobar el presupuesto entre el 14 y el 19 de diciembre.

“Tenemos que buscar los consensos necesarios para que el presupuesto se pueda aprobar entre la semana del 14 al 19 de diciembre”, expresó Zambrano, quien también manifestó su interés en evitar que la aprobación se prolongue hasta los primeros meses de 2027.

Durante la jornada, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, presentó los principales componentes del proyecto ante la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Pérez. La exposición incluyó las asignaciones para las instituciones públicas y los proyectos de inversión previstos para el próximo año. La propuesta contempla cuatro áreas prioritarias: infraestructura, seguridad, salud y educación, consideradas fundamentales para atender las necesidades del país y promover el desarrollo económico. Estos ejes fueron expuestos ante los empresarios y representantes de los sectores productivos que participaron en la reunión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse