Finanzas analiza reducir el gasto corriente y priorizar la inversión para 2027

Tegucigalpa, Honduras. La ejecución del presupuesto vigente y la planificación del ejercicio fiscal 2027 fueron analizadas este martes durante una reunión de trabajo en Casa Presidencial, donde funcionarios del Gobierno también abordaron medidas para priorizar la inversión pública. Emilio Hernández Hércules, ministro de Finanzas, explicó que el seguimiento de la ejecución presupuestaria se realiza de manera periódica para determinar las necesidades de cada secretaría de Estado y establecer posibles ajustes. La reunión fue encabezada por Luis Castro, secretario privado de la Presidencia y Juan Carlos García, ministro de la Presidencia. También participaron representantes de distintas secretarías de Estado.

Hernández Hércules señaló que la revisión presupuestaria responde al propósito del presidente Nasry Asfura de dirigir los recursos públicos hacia las principales necesidades del país. “Siempre estamos pendientes mensualmente de cómo va la evolución de cada una de las diferentes secretarías de Estado”, refirió el funcionario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Presupuesto para 2027

Uno de los puntos abordados fue la elaboración del presupuesto correspondiente a 2027. El ministro de Finanzas indicó que la meta es reducir el peso del gasto corriente respecto al presupuesto de 2026 y al mismo tiempo, fortalecer la inversión.

“Estamos enfocados también en poder analizar y revisar el presupuesto 2027 para que podamos tener un menor gasto corriente que el que tenemos en el 2026”, precisó Hernández Hércules. El funcionario agregó que las proyecciones deberán tomar en cuenta posibles contingencias derivadas de la sequía y de las variaciones en los precios internacionales de los combustibles. Entre los factores que requieren seguimiento se encuentran el apoyo temporal a los combustibles y el congelamiento de la tarifa eléctrica, medidas que generan compromisos que no estaban contemplados inicialmente en el presupuesto. Para determinar su impacto financiero y las fuentes de financiamiento necesarias, la Secretaría de Finanzas mantiene reuniones semanales con el Gabinete Energético.



Prioridades para el cierre del año

Hernández Hércules también detalló que, para los últimos meses del año, el Gobierno contempla como prioridades el fortalecimiento de las áreas de seguridad y defensa.