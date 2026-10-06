Demandas contra el Estado de Honduras aumentan y presionan las finanzas públicas

“Cada cambio de gobierno se traduce en un aumento de las demandas por el tema de los despidos”, dijo una fuente de Finanzas.

A junio de 2026, de acuerdo con el último reporte trimestral de la Secretaría de Finanzas, la cifra de demandas ascendió a 29,484. Al compararse con junio de 2025, cuando se registraron 25,596 casos, se observa un crecimiento interanual de 3,888 demandas.

Tegucigalpa, Honduras. Las demandas judiciales en contra del Estado de Honduras son una pesada carga para las finanzas públicas que cada mes aumenta.

Esa situación ha impactado en el pasivo contingente respecto al Producto Interno Bruto (PIB), que ha aumentado en los últimos años. En 2021 era de 11.5% y a junio de 2026 subió a 24.2%, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas.

En 2024 aumentó a 50%; sin embargo, se redujo a 30.1% en 2025 después de que una demandante bajara el reclamo de 10,775 a 1,630 millones de dólares, tras casi dos años de litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

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El informe oficial destaca que las demandas se concentran en dos áreas: laboral, con 20,621 casos (68.71% del total), y contencioso administrativo, con 7,998 (27.12%). Las restantes 865 demandas judiciales (2.93%) corresponden a las áreas civil, internacionales y otras.

Por sector, las empresas públicas no financieras concentran la mayoría de las demandas, con 11,074, seguidas del Gobierno central, con 10,984, y de las instituciones desconcentradas, con 4,194 casos. En las cortes internacionales se registran 100 demandas en contra del Estado de Honduras.

“La información correspondiente a junio de 2026 muestra que el 37.25% del total de demandas activas son en contra de las instituciones de la administración central”, subraya el informe.

El documento explica que desde diciembre de 2024 se incluye información de las demandas internacionales activas, de las que 18 se encuentran en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi-Banco Mundial).