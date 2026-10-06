Liquidez bancaria en Honduras alcanza récord histórico de L207,946 millones

Tegucigalpa, Honduras. El sistema bancario privado de Honduras cerró agosto de 2026 con la liquidez más alta en la historia del sistema financiero. Un informe de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) revela que al pasado 31 de agosto se registraron 207,946 millones de lempiras en disponibilidad. Esa cifra supera en 46,296 millones de lempiras a la contabilizada hasta agosto de 2025, cuando se reportaron L161,650 millones en liquidez. “La expansión de la brecha entre depósitos y créditos continúa reflejándose como aumentos en la liquidez”, subraya la Ahiba. Ese resultado ocurre en un momento en que la Tasa de Política Monetaria (TPM) subió 25 puntos básicos y, por ende, pasó de 5.75% a 6%, lo que los expertos advierten que se traducirá en un incremento en el costo de los créditos.

Agrega que “con reducciones relativas respecto al año pasado, al mes de agosto ha aumentado en 46,292 millones (de lempiras) interanualmente, de los cuales 92% corresponden a moneda nacional y 8% a moneda extranjera”. De agosto 2024 a agosto 2025, la disponibilidad se incrementó de 114,699 a 161,650 millones de lempiras, equivalente a L46,951 millones más. Al cierre del año anterior, la liquidez de la banca privada de Honduras ascendió a 177,985 millones de lempiras, mayor en L40,456 millones respecto a 2024 (L137,529 millones). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Beneficios

La cifra histórica de 207,946 millones de lempiras en disponibilidad de recursos en el sistema bancario genera una serie de opiniones. Según expertos, esa liquidez se traduce para el usuario financiero en una oportunidad de acceder a financiamiento y en que el crédito se mantenga a tasa de interés accesible. Para Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), la liquidez es un factor favorable que contribuirá a sostener la tasa de interés activa, o sea, la que se aplica sobre préstamos. Según el último reporte del BCH, que corresponde a la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026, la tasa de interés para operaciones nuevas en moneda nacional es de 12.39%, mientras que en dólares se ubica en 8.24%. María Lidya Solano, directora ejecutiva de la Ahiba, considera que la liquidez debe aprovecharse para impulsar el crédito hacia sectores productivos del país. Añade que el crédito muestra cifras positivas y esa tendencia debe mantenerse. “La reactivación de la colocación de créditos continuó en este mes de agosto; aunque aún sigue por debajo del ritmo que tenía en 2024”, señala un informe de la Ahiba. Señala que el aumento interanual de la cartera de crédito fue de 62,906 millones de lempiras, de los que 69% se colocaron en moneda nacional 31% en moneda extranjera. Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y exfuncionario del Banco Mundial (BM), comparte sus opiniones sobre el tema. Su primer aporte es que el exceso de liquidez bancaria es una señal de falta de colocación de recursos. No obstante, reconoce que los casi 208,000 millones de lempiras en disponibilidad obligan a la banca comercial a no subir la tasa de interés activa.