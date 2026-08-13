Honduras regresará al Ciadi el 16 de agosto tras casi dos años fuera

San Pedro Sula, Cortés

Honduras volverá este 16 de agosto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Grupo del Banco Mundial (BM), tras casi dos años de ausencia. Con esta decisión, el Gobierno de Nasry Asfura busca fortalecer la seguridad jurídica, recuperar la credibilidad internacional y enviar un mensaje de confianza a los inversionistas globales. El retorno al Ciadi permitirá a Honduras contar nuevamente con este mecanismo internacional para la resolución de controversias relacionadas con inversiones. La medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones para la inversión y reforzar la confianza de empresas e inversionistas extranjeros en el país.

El Gobierno de Xiomara Castro formalizó la salida del Ciadi el 25 de agosto de 2024, al argumentar que la medida buscaba proteger la soberanía nacional, salvaguardar las finanzas públicas y evitar demandas multimillonarias de inversionistas extranjeros. No obstante, la decisión no evitó que el Estado recibiera nuevas demandas ni que los procesos existentes continuaran su curso. La medida fue cuestionada por diversos sectores, que consideraron que enviaba un mensaje negativo a los inversionistas al poner en duda las garantías de seguridad jurídica. Honduras tenía 35 años de pertenecer a este centro internacional de resolución de controversias. El 6 de marzo de 2026, Nasry Asfura, presidente de la República, firmó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, también conocido como Convenio Ciadi, con el objetivo de fortalecer la inversión y enviar un mensaje de confianza a los inversionistas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es importante destacar que la salida de Honduras del Ciadi no detuvo las demandas contra el Estado. Por ejemplo, después del anuncio de la salida y antes de que esta se oficializara, el 8 de agosto de 2024 se sumaron dos demandas más del sector de energía renovable. Posteriormente, tras la salida oficial de Honduras del Ciadi, se sumó una nueva demanda, registrada el 15 de mayo de 2025, relacionada con proyectos inmobiliarios y de desarrollo vinculados al sector de la construcción. Actualmente, están pendientes 14 casos relacionados con los sectores de energía, transporte, construcción, finanzas, servicios financieros y otras industrias.

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En entrevistas anteriores, Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), se refirió a la reincorporación al Ciadi como una victoria temprana dentro de una administración enfocada en atraer inversión extranjera directa. “El Ciadi sirve para tener reglas claras”. Lagos también indicó que en tres años ingresaron nuevas demandas que ponen en riesgo las finanzas públicas del país. A su vez, Emilio Hernández Hércules, ministro de Finanzas, sostuvo que solo países como Cuba y Venezuela están fuera del Ciadi. “Este sistema de conciliación lo que provee a la Procuraduría General de la Republica un espacio donde podamos reparar aquellas demandas internacionales que están afectando los recursos económicos de nuestro país”. Hércules agregó que ha habido empresas que con el anuncio del retorno de Honduras al Ciadi, se han acercado para conciliar las demandas con el Estado de manera favorable y sin que esto impacte las finanzas públicas. En julio de 2026, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que auditaría demandas recientes contra el Estado de Honduras tras el retorno del país al Ciadi. "Estamos trabajando en una auditoría, que posteriormente se dará a conocer, y revisará cada uno de los casos no solo de bufetes nacionales, sino también de bufetes internacionales, porque estamos tratando de identificar bufetes nacionales que han actuado para desfavorecer al Estado de Honduras; ya no podemos seguir ordeñando al Estado de Honduras de una manera grosera, es injusto", declaró en su momento José Francisco Quiroz, subprocurador de la República. Javier Briceño, experto en arbitraje internacional, declaró que el retorno de Honduras al Ciadi convierte al país en un territorio más atractivo para los inversionistas extranjeros, ya que su salida lo colocaba en desventaja frente a otros países de la región que sí pertenecen al organismo arbitral internacional, como El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Briceño explicó que tanto el Estado como los inversionistas buscan un organismo independiente e imparcial que actúe como árbitro y en el que ambas partes consideren que pueden obtener un resultado justo. “El arbitraje si bien es cierto una figura más rápida y eficiente que un proceso judicial, por la complejidad de la materia no se resuelve en un día o dos, en promedio un caso Ciadi puede tomar tres años, el proceso más corto que se llevó duró un año y el más largo que sigue activo lleva 10 años”. A modo de ejemplo, refirió que en el caso de Honduras Próspera Inc., registrado en 2023, se prevé que la sentencia arbitral salga para 2028. “Cada caso tiene su calendario procesal”, acotó. Honduras Próspera Inc. demandó al Estado de Honduras ante el Ciadi por más de $10,700 millones tras la derogación de la ley de las Zede (Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo). La empresa redujo posteriormente su reclamo económico a unos $1,630 millones.