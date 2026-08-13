Honduras regresará al Ciadi el 16 de agosto tras casi dos años fuera

Honduras volverá este 16 de agosto al<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-regresa-ciadi-18-meses-inversion-IJ29649771" target="_blank"> Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi),</a> organismo dependiente del Grupo del Banco Mundial (BM), tras casi dos años de ausencia. Con esta decisión, el Gobierno de Nasry Asfura busca fortalecer la seguridad jurídica, recuperar la credibilidad internacional y enviar un mensaje de confianza a los inversionistas globales.El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-formaliza-reingreso-ciadi-agosto-AC31441414" target="_blank">retorno al Ciadi</a> permitirá a Honduras contar nuevamente con este mecanismo internacional para la resolución de controversias relacionadas con inversiones. La medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones para la inversión y reforzar la confianza de empresas e inversionistas extranjeros en el país.