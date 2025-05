Honduras suma nueva demanda internacional tras salida del Ciadi

San Pedro Sula, Honduras

Aunque el país formalizó su salida del Ciadi el 25 de agosto de 2024, esto no lo exime de enfrentar nuevas acciones legales internacionales , tal como lo habían advertido previamente expertos en arbitraje y derecho internacional.

El arbitrista internacional Javier Briceño consideró previsible esta nueva demanda. “La denuncia del convenio Ciadi nunca fue una solución porque los otros tratados de inversión ya proveen rutas alternas. La solución no es cerrar uno de esos caminos, sino detener las actuaciones que motivan a los inversionistas extranjeros acudir a esos caminos”, declaró.

Briceño estimó que un proceso como este podría tardar entre tres y hasta once años. Asimismo, criticó la postura del gobierno: “El Gobierno está tomando una postura hasta cierto punto confrontativa, pero en el ejercicio de su soberanía ellos tienen esa facultad. El hecho que prefieran litigar cada uno de sus casos genera un costo sustancial para el Estado porque las firmas que se han contratado —que no solo es una— se le está pagando al equipo de la PGR y a dos firmas extranjeras que no cobran barato”.

A su juicio, una solución viable sería negociar directamente con el inversionista.

Manuel Antonio Díaz Galeas, procurador general de la República, confirmó a medios que están atendiendo la demanda con el mismo enfoque dado a otros casos similares. “Nosotros ya estamos al tanto de esta pretensión y estamos dándole el abordaje que le hemos dado al resto de demandas arbitrales promovidas contra el Estado, incluyendo Próspera”, expresó.