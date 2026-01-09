Autopsia: alcohol adulterado mató a los siete agricultores en aldea Toloa

San Pedro Sula, Honduras

Una fuente del Ministerio Público informó a LA PRENSA que en los cuerpos de las víctimas se detectó presencia de metanol, una sustancia altamente tóxica utilizada, entre otros fines, en la elaboración de aditivos para combustibles, lo que habría provocado los decesos.

Los resultados de las autopsias practicadas a tres de los siete residentes de la aldea Toloa Adentro, en el municipio de Arizona, Atlántida, confirman que murieron por intoxicación severa tras ingerir alcohol adulterado, conforme el dictamen forense.

La fuente explicó que aún está pendiente el dictamen histopatológico, un estudio complementario necesario para respaldar o descartar los hallazgos de la autopsia.

El informe preliminar de Medicina Forense pone fin a semanas de incertidumbre para las familias de Gilberto Fuentes López (de 66 años), Miguel Ángel Borjas Duarte (de 37), Israel Alberto Vásquez (de 48), José Omar Lara Ruiz (de 30), Lázaro Alfredo García, Lito Rodezno y Jorge Mejía, quienes fallecieron entre la noche del jueves 13 de noviembre pasado y la madrugada del viernes 14.

Según familiares, todos ellos comenzaron a presentar dolor intenso de estómago y cabeza, vómitos con sangre y un rápido deterioro de su salud, síntomas que aparecieron entre dos y tres horas después de ingerir un licor de la supuesta marca Caballito.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tres de ellos murieron en sus viviendas, otros tres mientras eran trasladados a un centro asistencial y uno más en el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula.

Un investigador policial asignado al caso informó ayer a este rotativo que las diligencias tomarán tiempo, ya que primero se debe identificar a las personas que distribuyeron el producto a los negocios y establecer en qué punto de la cadena de distribución fue adulterado el aguardiente.