Autopsia: alcohol adulterado mató a los siete agricultores en aldea Toloa

Una fuente del Ministerio Público dijo que el dictamen forense revela presencia de metanol en los cuerpos, una sustancia altamente tóxica. El hecho ocurrió en aldea Arizona, Atlántida

Familiares de los siete agricultores, cuyas muertes ocurrieron entre el jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025, exigían en sus sepelios respuestas para que el hecho no quedara impune.

 Foto: Franklyn Muñoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Los resultados de las autopsias practicadas a tres de los siete residentes de la aldea Toloa Adentro, en el municipio de Arizona, Atlántida, confirman que murieron por intoxicación severa tras ingerir alcohol adulterado, conforme el dictamen forense.

Una fuente del Ministerio Público informó a LA PRENSA que en los cuerpos de las víctimas se detectó presencia de metanol, una sustancia altamente tóxica utilizada, entre otros fines, en la elaboración de aditivos para combustibles, lo que habría provocado los decesos.

La fuente explicó que aún está pendiente el dictamen histopatológico, un estudio complementario necesario para respaldar o descartar los hallazgos de la autopsia.

El informe preliminar de Medicina Forense pone fin a semanas de incertidumbre para las familias de Gilberto Fuentes López (de 66 años), Miguel Ángel Borjas Duarte (de 37), Israel Alberto Vásquez (de 48), José Omar Lara Ruiz (de 30), Lázaro Alfredo García, Lito Rodezno y Jorge Mejía, quienes fallecieron entre la noche del jueves 13 de noviembre pasado y la madrugada del viernes 14.

Según familiares, todos ellos comenzaron a presentar dolor intenso de estómago y cabeza, vómitos con sangre y un rápido deterioro de su salud, síntomas que aparecieron entre dos y tres horas después de ingerir un licor de la supuesta marca Caballito.

Tres de ellos murieron en sus viviendas, otros tres mientras eran trasladados a un centro asistencial y uno más en el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula.

Un investigador policial asignado al caso informó ayer a este rotativo que las diligencias tomarán tiempo, ya que primero se debe identificar a las personas que distribuyeron el producto a los negocios y establecer en qué punto de la cadena de distribución fue adulterado el aguardiente.

Agregó que, de ser necesario, la Fiscalía podría exhumar los demás cuerpos para practicarles autopsias y así fortalecer el expediente judicial, con el fin de procesar a los responsables una vez sean plenamente identificados.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

